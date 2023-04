Martedì 25 Aprile 2023, 07:00

PERUGIA - «Rumori continui. Sgassate. Sgommate». Due quartieri diversi e anche lontani, comune colonna sonora: quella di che sembra in tutto e per tutto rimandare a corse con le auto. Corse che potrebbero veder protagonisti anche giovanissimi, come già era stato riscontrato qualche mese fa.

L’allarme torna a suonare forte in due zone in cui già in passato erano emerse criticità: l’area tra San Sisto e Sant’Andrea delle Fratte e quella di Ponte Felcino.

Il sospetto e la paura dei residenti è che, nelle ore notturne, si svolgano passaggi a tutto gas con auto inevitabilmente molto pericolosi. «Mi domando già da qualche tempo di questi rumori - racconta un residente di San Sisto -. Si sentono fischi, che fanno pensare a frenate improvvise, e rumori sordi. Il sospetto che abbiamo con qualche altro vicino di casa è che queste corse con le auto si svolgano nel piazzale di uno dei megastore andando verso Sant’Andrea delle Fratte».

Anche a Ponte Felcino le sgommate e le sgassate che vengono avvertite periodicamente, ma comunque almeno una volta alla settimana, provenire soprattutto dalla zona industriale lasciano pensare a corse con le auto.

Corse sulle quali la polizia sta indagando da tempo e che qualche giorno fa avevano portato alla cattura di un ragazzo di 21 anni dopo un inseguimento tra Fontivegge (altra zona calda) e Madonna Alta.

Probabilmente, va detto, non si tratta di corse clandestine come tradizionalmente intese, ma di gare di velocità o di “sfide” che magari poi finiscono sui social network. Anche se c’è chi sostiene come soprattutto nella zona di Ponte Felcino si tengano vere e proprie gare clandestine.