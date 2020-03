Mascherine e gel per le mani rubate all'ospedale Santa Maria di Terni. La psicosi Coronavirus è anche questo. La conferma del furto arriva da due fonti ospedaliere. A quanto pare non si è trattato di un colpo su commissione, contrariamente da quello che si può pensare considerando che questi dispositivi sanitari scarseggiano da quando è scoppiata l'emergenza Coronavirus. «È l'effetto della psicosi che il Coronavirus ha innescato nelle persone, spaventate di non trovare più in commercio mascherine e gel disinfettante per le mani», analizza una delle due fonti ascoltate dal Messaggero. In particolare, è stato preso di mira il reparto di terapia intensiva, è qui che sono state rubate diverse scatole di mascherine. Spariti anche i dispensatori di gel per la pulizia delle mani installati nei corridori dei reparti.

