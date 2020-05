Ultimo aggiornamento: 08:22

PERUGIA - Per la prima volta nella regione si sono registrati due giorni consecutivi senza nuovi contagi col totale di casi settimanali che resta dunque pari a sei, minimo registrato dall’inizio dell’epidemia. Un altro indizio che accompagna la regione verso il traguardo covid-free, confermato dal modello teorico-logistico utilizzato da “Scienza in rete” secondo il quale la curva del contagio sta accelerando verso il basso.La normale conseguenza di una giornata con indicatori critici stabili o in discesa. I casi positivi totali sono fermi a 1.430 come ieri e due giorni fa; i decessi restano 75 mentre si contano due ricoveri in meno con gli attualmente positivi scesi a 53. Di queste, 15 persone stanno affrontando il virus in ospedale, 31 in isolamento contumaciale domestico, mentre in sette sono clinicamente guariti, in attesa di doppio tampone negativo. I dati di ieri riferiscono di un rallentamento sul versante dello screening, riguardando la giornata di domenica: in ogni caso sono stati fatti 199 tamponi (il totale è di 63.899) con 137 persone sottoposte all’esame, arrivando a un totale di 45.268 casi testati. Restano 446 persone in osservazione. Tra i comuni, sono tornati covid free anche Montefalco e Spoleto, mentre il virus è tornato a Massa Martana dove ieri sera il sindaco ha comunicato un nuovo positivo. In tutto sono 15 i Comuni con almeno un contagiato.Segno che la situazione si sta normalizzando e la conferma arriva anche dal modello utilizzato da “Scienza in rete”, con dati aggiornati al 24 maggio. Nell’ultimo report, infatti, rispetto ai nuovi positivi, si evidenzia: «Sembra aumentare la velocità con cui va a zero l'incidenza in Calabria e Umbria, dove negli ultimi dieci giorni circa c'è un alternanza giornaliera di valori nulli».