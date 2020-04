Coronavirus, in Umbria ok al taglio dei boschi in forma amatoriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha firmato un'ordinanza con cui, nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento dell'emergenza Covid-19, si consentono gli spostamenti per lo svolgimento di attività forestali in forma amatoriale, in considerazione del fatto che, «oltre alle attività agricole, anche il taglio del bosco è in molti casi svolto a livello amatoriale con destinazione dei prodotti, ricavati dalle attività, all'autoconsumo familiare» e che lo spostamento dalla propria abitazione per lo svolgimento delle attività forestali«può essere giustificato facendolo rientrare nelle situazioni di necessità di assoluta urgenza, in quanto il mancato svolgimento in questo periodo dell'anno di alcune pratiche forestali indifferibili può compromettere la produzione, oltre a poter determinare ricadute negative di carattere generale in termini di rischio idrogeologico e rischio di incendi boschivi,