Prima un sospiro di sollievo, un attimo dopo la doccia gelata. Gli ottanta ternani che sabato era a Bergamo per una manifestazione sportiva dovranno restare in quarantena. Lo conferma un dirigente della società di Terni che è in contatto con la Usl Umbria 2.

In tarda mattinata era trapelata l'indiscrezione secondo la quale tutti e ottanta potevano tranquillamente uscire di casa, dal momento che Bergamo non è considerata una zona calda del Coronavirus. Pochi minuti dopo il contrordine con l'obbligo della quarantena , pare per via di una scelta presa dalla Regione. Isolamento fiduciario a scopo

preventivo, questo il provvedimento attivato dall'Usl Umbria 2 alla luce della situazione legata al coronavirus. «Siamo in quarantena», dice al telefono. Genitori e figli già questa mattina avevano deciso di rimanere a casa in via precauzionale , in attesa di indicazioni più precise.

«Siamo in collegamento con i colleghi lombardi per avere informazioni sugli sviluppi in quell'area» spiega il direttore generale dell'Usl Umbria 2, Massimo De Fino, specificando che si tratta di un provvedimento

a puro scopo precauzionale

.

