PERUGIA - Salute del Cardinale Gualtiero Bassetti, l'Azienda Ospedaliera di Perugia ha emesso il bollettino dlle 14 in cui si legge: «Il cardinale Bassetti ad oggi è vigile ed in respiro spontaneo. Sta proseguendo l'ossigenoterapia e tutte le terapie necessarie per la polmonite da SARS-CoV-2».

