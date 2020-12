Coronavirus, 7 morti e 226 positivi. Crescono i ricoveri

PERUGIA - Sette morti e sono 226 i nuovi positivi secondo l'ultimo report della Regione dell'Umbria. C'è un leggero incremento del tasso di positività che dal 5% di venerdì sale al 5,9%. I guariti sono 493. Così che gli attualmente postivi scendono a 6.149. Ritornano a crescere i ricoverati che dai 385 di venerdì aarivano a 392. Sono 61 i ricovertai in terapia intensiva con 4 posti letto occupati in più rispetto a venerdì. in Umbria. Scendono le persone in isolamento che da 8.089 passano a 7.919.

