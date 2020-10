PERUGIA - La governatrice Donatella Tesei ha firmato ieri pomeriggio l’ordinanza di Halloween. Sono vietate esplicitamente feste e assembramenti del tipo “dolcetto - scherzetto” e scatta la stretta sul rischio contagi tra i giovani. In sintesi: didattica a distanza per Superiori e Medie e stop agli allenamenti sportivi under 18. Il report settimanale dell’Istituto superiore di Sanità pone l’Umbria tra le regioni a rischio moderato (indice Rt a 1,67 ben distante dal 2,16 e 2,09 di Piemonte e Lombardia), e Palazzo Donini sceglie interventi mirati: si stringe su quella fascia di età maggiormente “esposta” a fare da vettore al Sars-Cov2.

«Abbiamo adottato una serie di misure – spiega la presidente Donatella Tesei - che hanno il fine di limitare le occasioni di diffusione del virus soprattutto tra i ragazzi che, seppur spesso asintomatici, possono poi rappresentare un veicolo di contagio all’interno delle famiglie dove c’è la presenza di soggetti a rischio per età o patologie pregresse. Per questo motivo raccomandiamo di limitare gli spostamenti anche dei più giovani se non per necessità e di tutelare gli over 65, e coloro che hanno già patologie, limitandone e proteggendone i contatti diretti, anche in casa, con gli altri appartenenti al nucleo familiare».

LE SCUOLE

I dati dicono che nelle scuole medie inferiori e superiori c’è una media di contagio ogni mille abitanti ormai doppia rispetto al dato regionale ed è alto il rischio che i casi rilevati in ambito scolastico coincidano con altrettanti cluster familiari o comunitari, per questo l’ordinanza firmata ieri dalla presidente della Regione sposta “in didattica a distanza” l’attività delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie. Il provvedimento scatta dal 3 novembre e per ora è previsto fino al 14. Restano in presenza solo i laboratori e le lezioni per gli alunni con bisogni educativi speciali. Toccata anche la leva del trasporto pubblico: la capienza consentita è ridotta dall80 per cento fino al 50 dei posti disponibili sui bus.

SPORT

Arriva la stretta pure sulle attività sportive. Fino al 14 novembre scatta il fermo per tutte le competizioni dilettantistiche regionali sportive «per sport di contatto e di squadra», sospesi gli allenamenti per gli atleti minorenni che militano «nelle società e associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di contatto e di squadra in forma individuale». E per tutti comunque c’è il divieto dell’uso degli spogliatoi.

NIENTE HALLOWEEN

Scatta anche il divieto totale di “dolcetto-scherzetto”. Dalle 22 alle 5 per le notti a cavallo tra 31 ottobre e primo novembre e tra il primo e il 2 novembre sono consentiti spostamenti solo se non motivati «da comprovate esigenze d’urgenza, di lavoro e di salute». E oggi sono vietate «le consuetudini legate a Halloween come il crearsi di gruppi per effettuare passeggiate e percorsi porta a porta».

TEST IN FARMACIA

Intanto sono in arrivo 30mila test sierologici nelle farmacie umbre. Siglato l’accordo tra Regione e Federfarma Umbria per una campagna gratuita di screening al via dalla prima settimana di novembre: potranno fare il test i genitori dei bambini e degli studenti fino a 19 anni, gli studenti stessi, i loro familiari conviventi e gli assistiti che frequentano corsi universitari.

