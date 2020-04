Morta suora di 103 anni al convento di San Bernardino di Porano

È purtroppo deceduta, nella serata di domenica 5 aprile, una suora del convento di San Bernardino a Porano. L'anziana sorella aveva 103 anni ed risultata positiva al Covid-19. Nei giorni scorsi il sindaco di Porano, Marco Conticelli, aveva annunciato la positività di 5 suore della Casa di San Bernardino delle Suore Francescane di Maria, tra queste una consorella di 91 anni era stata ricoverata al "San Giovanni Battista" di Foligno dove si trova da tempo anche un'altra suora dello stesso convento, novantenne, in gravi condizioni, anche lei positiva Covid. Non era stata invece sottoposta a tampone un'altra suora, novantunenne, molto malata, deceduta nei giorni scorsi.

Stando ai dati forniti dal sindaco, domenica 5 aprile, il comune di Porano conta 13 casi positivi, di cui 5 si riferiscono alle suore del convento, 1 ad un cittadino residente in ordinanza contumaciale presso il proprio domicilio e in via di guarigione, e 7 riguardanti le persone ricoverate nei vari ospedali umbri.



