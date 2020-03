Ultimo aggiornamento: 11:25

PERUGIA - Battesimi, comunioni, cresime e matrimonio. Come noto, l'emergenza coronavirus fa slittare tutto. Ma i numeri – per dire, sono tremila le famiglie solo nel Perugino che hanno dovuto disdire cerimonie e festeggiamenti solo per le comunioni e le cresime – non raccontano le storie che hanno dietro. Come quella di Matteo e Michelle, fidanzati da nove anni e mancati sposi del 30 maggio. «Abbiamo deciso l'estate scorsa di sposarci – dice Matteo Guiducci – e avevamo in programma la scorsa settimana la prova del menù per la nostra festa: abbiamo dovuto disdire tutto».«All'inizio non sentiva ragioni. “No, no, lo facciamo uguale”, diceva. Ma poi, seppur non contentissima, ne abbiamo parlato e abbiamo deciso presto – per evitare di dover cancellare tutto all'ultimo - di posticipare il matrimonio al 29 agosto. Sperando che per allora sia possibile...»«Sì, vestiti, ristorante... Per fortuna non avevamo ancora preso le bomboniere. Ma purtroppo le partecipazioni le hanno già stampate e dobbiamo rifarle».«Abbiamo chiamato gli amici e i parenti, poi c'è stato più che altro il passaparola: in questa situazione è quasi ovvio. Il papà di Michelle doveva venire in aereo dall'Ecuador, ma non aveva ancora prenotato: in realtà era stato il primo ad avere il dubbio a partire in questo momento».«Due giorni, siamo stati fortunati. Il ristorante ci ha dato subito la disponibilità per la data nuova, come la chiesa di San Costanzo. Come faremo con i vestiti? In fondo, è sempre sera, speriamo non faccia troppo caldo. E no, speriamo proprio di non dover posticipare oltre, perché Michelle è ecuadoregna... Odia il freddo».Come Matteo e Michelle, in tanti – ma non tutti – hanno disdetto le celebrazioni, soprattutto se religiose. E se per quanto riguarda matrimoni e battesimi le decisioni sull’eventuale spostamento sono da condividere anche con sposi e famiglie dei battezzandi, sul versante cresime e comunioni il discorso invece è già stabilito: tutto rimandato fino a quando non potranno riprendere messe e celebrazioni alla presenza dei fedeli, finché cioè non cesseranno di essere vietati gli assembramenti.In tanti si chiedono quando sarà il momento: solo nella diocesi Perugia-Città della Pieve sono oltre tremila i ragazzi, e relative famiglie, delle 130 parrocchie in attesa di avere notizie più certe.Allargando il campo a tutto il mondo cattolico, anche quello umbro è in attesa di stabilire quali saranno le disposizioni in vista della Pasqua: secondo il calendario, le celebrazioni cominceranno tra due settimane con la domenica delle Palme per terminare poi domenica 12 aprile. Secondo quanto riporta Avvenire, citando le «indicazioni generali» e i «suggerimenti» contenuti nel decreto “In tempo di Covid-19” inviato giovedì scorso alle Conferenze episcopali dal Vaticano, la Pasqua sarà sicuramente celebrata il 12 aprile mentre dovrebbero essere posticipate (14 e 15 settembre) le processioni e altre celebrazioni della settimana santa. A proposito della quale, le messe del giovedì e venerdì, la veglia pasquale e la messa del giorno di Pasqua potrebbero avere una dimensione social, con i media a trasmetterle in diretta per permettere ai fedeli di partecipare.Non tutti hanno deciso di rinviare il proprio matrimonio per il coronavirus. Come Diego e Lucilla, che ieri si sono sposati nella sala della Vaccara davanti all'assessore Edi Cicchi e a due testimoni. Cinque persone in tutti, a distanza di sicurezza, con guanti, mascherine e ognuno con la sua penna. «Il matrimonio in Comune è un atto civilistico, non ci possiamo rifiutare di celebrarlo – spiega l'assessore Cicchi -. I nostri uffici non sono chiusi, abbiamo chiesto a tutti i futuri sposi di questo periodo se volesserlo annullare, ma in realtà la maggior parte ha confermato». Tanto che tra ieri e sabato scorso alla Vaccara si sono sposate cinque coppie. Compresi i due giovani che l'assessore ha allontanato dalla sala. «Si sono presentati in quattro – racconta ridendo -, ho chiesto a due chi fossero, “Siamo i testimoni”, e li ho fatti entrare, lasciando fuori gli altri. “E loro no?”, mi hanno chiesto disorientati. “Perché?”, “Sono gli sposi”. Ma erano così giovani e vestiti normalmente che non l'avevo capito. È tutto così strano, che neanche le foto con il cellulare stavano facendo. Ma mi hanno detto che la loro festa verrà in estate». Come per Diego e Lucilla, che grazie alla Cicchi, dopo un matrimonio in solitaria, festa e viaggio di nozze saltati, hanno “vinto” un soggiorno all'hotel Il Brigantino di Porto Recanati. Regalo del proprietario Alberto Guarducci che li ha incontrati sul corso e si è emozionato per la loro scelta, coraggiosa ma corretta.