Quintana, vince il rione Cassero con Luca Innocenzi

FOLIGNO- Il rione Cassero, con il cavaliere Luca Innocenzi, ha vinto la Giostra della Quintana. Innocenzi è stato in testa sin dalla prima tornata. Per il rione è il tredicesimo palio, per il Pertinace è l'ottavo successo al Campo de li Giochi e il quarantaseiesimo in giostre e tornei di antico regime in giro per l'Italia. Secondo il rione La Mora con Mattiza Zannori, terzo il rione Giotti con Daniele Scarponi. Tra i big fallisce alla prima tornata lo Spada con Marco Diafaldi (aveva il miglior tempo) ed escono di scena alla seconda tornata il Pugilli con Pierluigi Chicchini e il Croce Bianca con Massimo Gubbini. La Giostra che si è svolta davanti a 1750 persone per il rispetto delle norme anti Covid-19. Anche i pochi figuranti al Campo de li Giochi in mascherina. Ecco l'ordine d'arrivo: Cassero, La Mora, Giotti, Contrastanga, Ammanniti, Croce Bianca, Pugilli, Badia, Spada, Morlupo.