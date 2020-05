La ripartenza a Perugia: regolamento edilizio anti burocrazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Una spallata alla burocrazia. Anche così si può cercare di uscire dalle secche della crisi. e può farlo un comparto, quello edilizia, che con la crisi ha fatto è conto da prima dell’emergenza Covid- 19.Il Comune sta pensando a una serie di interventi che rendano più rapidi e veloci gli interventi ogni volta che si passa a palazzo Grossi per una autorizzazione.«Questo è il motivo per cui- spiega l’assessore all’Urbanistica Margherita Scoccia- sta mettendo mano al nuovo regolamento edilizio. È finita la fase di pre-analisi, seguiremo tutto l’iter partecipato. L’obiettivo principale è quello di snellire semplificare le procedure. Non credo che si normale che oggi, per mettere un’insegna, un’azienda debba attendere anche quattro mesi».L’assessore Scoccia si muove con il garbo che le è abituale, ma con decisione. Perché anche fare presto( non dimenticando di fare bene, comunque)può aiutare a dare una mano alle imprese che si battono nella crisi da virus, Fase 2 o non Fase 2.In Comune sono al lavoro, tra le pieghe del regolamento, anche nei rapporti che le imprese, tramite il Comune, hanno con la Soprintendenza e anche sui passaggi necessari legati all’attività della Commissione per la qualità architettonica e paesaggistica. Tra l’altro per dare una spinta all’attività sul fronte edilizio e urbanistico, c’è un piano per riportare al massimo a fine mese la maggior parte del personale degli uffici. «Anche se- con lo smart working- spiega l’assessore, abbiamo dato buone risposte e i riscontri sono stati positivi».Proprio per fare il punto della situazione con i professionisti del settore, nei giorni scorsi, l’assessorato all’Urbanistica ed edilizia privata ha promosso un incontro con rappresentanti della rete delle professioni tecniche, che riunisce nove tra Ordini e Collegi Professionali di area tecnico-scientifica.Obiettivo primario è dare un contributo fattivo alla ripresa delle attività legate all’edilizia ed alla riqualificazione del tessuto urbano.«In conformità al protocollo delle linee guida per la riapertura delle attività-spiega ancora l’assessore Scoccia- il Comune è in prima linea per confrontarsi con i rappresentanti delle varie attività professionali, al fine di individuare insieme un piano di rilancio per l’attività economica della nostra città. Dobbiamo tutelare la sicurezza dei lavoratori e al contempo andare incontro alle esigenze delle attività. È per questo che stiamo procedendo all’attuazione di una serie di operazioni di snellimento e semplificazione finalizzate al supporto dell’attività edilizia per la ripartenza, dopo il lungo periodo di quarantena dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, non solo nei cantieri pubblici, ma anche in quelli di iniziativa privata.Il Comune di Perugia - conclude l’Assessore - è pronto ad ascoltare ogni suggerimento per il rilancio della nostra città».