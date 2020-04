© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante i numeri in questi quaranta e più giorni dia seguito dell’emergenza coronavirus siano di fatto in picchiata, quello dei furti in abitazione continua ad essere il reato maggiormente temuto dai cittadini. Specie quando, prima o poi, si tornerà alla normalità con le persone che torneranno a uscire per lavoro o per fare shopping lasciando le case momentaneamente vuote.Per questo motivo ecco che la cattura di tre esperti in assalti alle abitazioni, avvenuta qualche giorno fa, non può che rappresentare un punto importante a favore delle forze dell’ordine.L’INDAGINETre cittadini albanesi sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Osimo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip del Tribunale di Ancona su richiesta della Procura. Sono ritenuti responsabili di 6 furti aggravati in abitazione, in concorso (di cui due tentati) commessi nella Marche: uno in provincia di Ancona, tre in provincia di Macerata e due in provincia di Pesaro Urbino.Le indagini, durate due mesi, hanno consentito di neutralizzare un sodalizio criminale, con base nelle province di Fermo e Perugia, specializzato nei furti all’interno di appartamenti. Le indagini erano partite da un furto perpetrato in Osimo, il 9 dicembre 2019, presso un’abitazione vicina alla SS16. Erano seguiti altri colpi con modus operandi analogo, spesso mentre c’erano persone in casa. I provvedimenti restrittivi sono stati notificati ad uno in carcere a Montacuto, agli altri a Porto Sant’Elpidio e in provincia di Perugia, dove erano ai domiciliari.Insomma, una banda organizzata e specializzata nei furti, in grado di muoversi con grande libertà e conoscenza dei territori tra Umbria e Marche. Come spesso accade in questi casi, un ruolo importante può essere svolto dall’azione di alcuni basisti che segnalano gli obiettivi da colpire.