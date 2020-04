Cocktail a domicilio, la movida entra in casa. «Cerchiamo di riportare un pò di normalità». Questa la filosofia che ha animato Simone Manetti, del bar Rolando, uno dei locali simbolo della movida ternana. I tempi dell'aperitivo in via Lanzi sembrano lontani anni luce, eppure non è passato nemmeno un mese dalla serrata generale contro gli assembramenti. Ma la voglia di sentirsi parte di quella tribù della notte che, dall'immancabile rito dell'aperitivo aperitivo al dopo cena, affollava i locali del centro è ancora tanta. Ed ecco allora l'idea del cocktail a domicilio ideata dal barman Manetti. Spritz, Negroni e via dicendo. Il menù è sempre lo stesso, basta ordinare per telefono e il gioco è fatto. Certo, a cominciare dal bicchiere è tutto un pò diverso. «Il drink - spiega Manetti - viene preparato nel locale di via Lanzi e messo sotto vuoto all'interno di apposite buste che vengono sigillate per garantire sicurezza, qualità e freschezza del prodotto». Per evitare confusione viene anche apposta un'etichetta per differenziare i vari drink ordinati. I primi ordini sono partiti nel week-end di Pasqua, mentre i prossimi cocktail a domicilio saranno riconsegnati da domani. «Nei giorni di Pasqua abbiamo fatto diverse consegne, è andata bene. Devo essere sincero, non pensavo così bene», ammette Manetti. «È il segno che la gente ha voglia di normalità. Ed è un bene, perché è questo lo spirito che ha convito me e i miei soci di Rolando a gettarci in questa avventura». Avventura che certo non viene fatta a costo zero, e non sarebbe nemmeno immaginabile una cosa del genere. «Però - fa notare Manetti - non abbiamo cambiato il prezzo dei cocktail. Di fatto la consegna a domicilio è gratuita». Sorseggiare il cocktail preferito preparato dal barman di fiducia, insomma, si può continuare a fare, anche con il Covid-19 che costringe tutti in casa. Certo, manca il bancone, la musica, l'atmosfera tipica della affollate serate in via Lanzi, ma la tecnologia può aiutare. Se non altro a fare in modo di sentirsi meno soli, magari organizzando video chiamate di gruppo mentre si beve, tutti insieme, il cocktail preparato dai ragazzi di Rolando.

Ultimo aggiornamento: 09:18

