Abiti, vernici o fiori? Ecco tutti i negozi di Terni che fanno consegne a casa

ABBIGLIAMENTO

Mode Manni - Corso Tacito 9 - merceria, intimo continuativo, pigiami, uomo, donna, bambino. Consegne a domicilio entro il territorio comunale - tel. 0744402130 - email: info@modemanni1926.com

Bea Style - accessori donna - Via del Rivo 22/C - tel.3939506240

Tina abbigliamento - Via Donatori di sangue 16 - tel. 3299569972; e-mail: tina@rossiniannunziata.191.it

Bulli e pupe - abbigliamento per bambini 0/16 anni - Corso Vecchio 185 - tel. 3396026193; e-mail: rosaria.sabatini@llibero.it

Elsa boutique - abbigliamento, intimo, accessori, calzature uomo/donna/bambino - Via Fratini 29 - tel. 3931503010

Vertigini sport - abbigliamento e calzature per il tempo libero - Via Mentana 4 - tel. 3428732598

Ciocchi sas - abbigliamento accessori, calzature uomo donna - Via Petroni 44 - tel. 3397177365 e 3397460971; e-mail: info@ciocchi.it

Artigianpelle - abbigliamento in pelle, pelletteria, valigeria e sartoria in pelle - Corso Vecchio 228 - tel. 3494062297; e-mail: buono.gian.marco13@gmail.it

Glam outlet - abbigliamento e scarpe - Via Rosselli 56 - tel. 3289784413

Carla Colasanti - abbigliamento, intimo uomo donna bambino - Via Rossini 145 - tel. 3314961153; e-mail: colasanti.carla.3@gmail.com

Cami Store - abbigliamento sportivo ed attrezzature sportive - Via del maglio 7 - tel. 3382616709; e-mail: francescascalpello@libero.it

Casa del camice - abbigliamento da lavoro, dpi, antinfortunistica e tovagliato - Via Lungonera savoia n. 62/B - tel. 3407830943; e-mail:aternicasadelcamice@gmail.com

Cloet donna - abbigliamento per donna - Via Primo Maggio 29/31 - tel. 3334821810; e-mail: paradisipompeo@gmail.com

Gregori abbigliamento uomo/donna - Via Nobili e Via Barberini 1 - tel. 3939908943 e 3939910571; e-mail: gregori886@hotmail.it

Astancolli abbigliamento - abbigliamento neonati/bambini/ragazzi - Via del Rivo 126 - tel. 3664487825; e-mail: evandro.astancolli@fastwebnet.it

Cingolani - abbigliamento, accessori moda, pelletteria e bigiotteria - Via Cesare Battisti 145/C - tel. 3406317479; e-mail: dav0266@gmail.com

Brizzi Igor - Via Primo Maggio 31 - tel. 3456531634; e-mail: tredicipuntocinque@gmail.com

Lady B - Via Filippo Turati 29 - tel. 3336164103 e 3334931978; e-mail: siscab@inwind.it; pec: ladybsnc@pec.it; servizio di prenotazione telefonica attivo dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

TENDAGGI - TAPPEZZERIA - ARREDO PER INTERNI

Archinè design Srl - Viale Campofregoso 68 - tel. 3402593420

LAVANDERIA

Miss Bordò - Via del Rivo 108/4 e Via di Porta San Giovanni 29 - tel. 0744/409118 o 3925176747

L'isola del pulito - Lavanderia e stireria - Piazzale Bianchini Riccardi 5 - tel. 3458642586

Cavalieri la tintoria lavanderia - Via Porta Sant'Angelo 7 e Via C. Colombo 11/12 - tel. 3806832617 o 0744/7074247

Lavanderia Igea - Via Cesare Battisti 76 - tel. 0744/428255; e-mail: lavanderiaigea@libero.it

Tintoria e Lavanderia Simeoni Orietta - Via Masaccio 9 - tel. 3349728263; e-mail:claudiacardinali@libero.it

STIRERIA

Lavatu - Via Di Vittorio 95 - tel. 3290067356

RITIRO E CONSEGNA BIANCHERIA E VESTIARIO PER CONTO DI LAVANDERIE, STIRERIE E SARTORIE

Moise di Liliana Daniela - Via della Vittoria 5/C - tel. 3533893224

OTTICA

Ottica Molica - via G. di Vittorio, 79 - servizi su appuntamento dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 18 - tel. 0744/271935

Cent'anni Ottica - piazza B. Buozzi, 1- servizi su appuntamento tel 3480077650; mail: otticacentanni@gmail.com

Ottica Dragoni - Via Mazzini 27 - servizio attivo dalle ore 9,30 alle 13 e dalle 16 alle 18,30 - tel. 0744/403567; e-mail commerciale@ottica dragoni.com

Ottica del Borgo - Via del Rivo 24/b - tel. 0744/306524; e-mail: info@otticadelborgo.it e dissponibile anche su Whatsapp

Ottica Centro vista - via Pacinotti 7/9 - tel. 0744/425470; e-mail: otticacentrovista@gmail.com

Ottica Blue Vision - Corso Tacito, 128 - tel. 0744/423950

Ottica Vision - via Mazzini, 7 - tel. 0744/421881

Antonelli Ottica - materiale ottico e lenti a contatto - Via Turati - tel. 3471012069; terni@antonelliottica.it

BRICOLAGE

Bricocenter - selezione dei prodotti per la piccola manutenzione casalinga quotidiana sul sito www.bricocenter.it e consegna a casa con chiamata al numero tel. 3347492017

CANCELLERIA

Giolicart 4.0 - Via Natta 12 - tel. 0744/812531 e-mail: giolicart4.0@libero.it

Euroufficio - si consegnano a domicilio toner e cartucce per stampanti e materiale scolastico - Via Bruno Capponi 33 - tel. 0744/464380.

CARTOLERIE LIBRERIE

Cartoleria Signe srl - articoli di cartoleria, penne, quaderni, matite, copisteria - Piazza Solferino 26 - tel. 3291591369

Cartolibreria Arcobaleno - cartoleria, cancelleria, articoli scolastici, articoli per ufficio - Via del Rivo 305/309 - tel. 392960581

Libreria Nuova - cancelleria e libri per ragazzi - L.go F. Micheli 15 - tel. 3405771040

Cartolibreria "Le Cosmicomiche" - cartoleria, cartucce, libri, giochi, articoli da regalo, articoli da ufficio - Via Roma 144 - tel. 3894853675

Storie a colori - Libri, giochi, cancelleria e cartoleria - Via Tre Venezie 18 - tel. 0744/427666 e 3703539444; e-mail: Info@storieacolori.it

Cartoleria Riga dritto - cancelleria per scuola e prodotti per ufficio - Via Rossini 143 - tel. 3894658353: e-mail: pilerifra@libero.it

Cartolibreria Casagrande - prodotti cartoleria e libri didattici - Via Piana dei Greci 1/A - tel. 3356523353; e-mail: moscatoroberta@gmail.com

CALZATURE

Annamaria calzature - Via G. Rossini 8 - tel. 3938614981

Primi passi - Vendita al dettaglio calzature per bambini - Via Garibaldi 53 - tel. 3490699368

Calzoleria e calzature Massarelli - Via del Centenario 44 - tel. 0744/300161; e-mail: info@francescomassarelli.it

Fate e folletti - calzature per bambini e neonati - Via Primo Maggio 19 - tel. 3939335936 e 3929994442

Calzoleria Pellegrini - riparazioni, calzature, sanificazioni e affini - Via della Vittoria 32/A - tel. 3282924978; e-mail: pellerock0@gmail.com

LIBRERIA - FUMETTISTICA

Antani Comics - Via Armellini 6 - tel. 3284122189

ASSISTENZA TECNICA PER CELLULARI E COMPUTER

Menichini Massimiliano - Via del Raggio Vecchio 14/F - tel. 0744/1906190

PRODOTTI PER L'INFORMATICA

Falchi Paolo ditta individuale - vendita pc, notebook, tablet e stampanti - Via G. Natta 12 - 3383179921; e-mail: info@falchipaolo.it

INSEGNE E LAVORAZIONI IN PLEXIGLASS

Monaldi Neon Srl - fabbricazione ed installazione separatori, barriere trasparenti e visiere per ogni attività - via A. Patrizi,23- tel. 3334715057

ARTICOLI DI ILLUMINAZIONE

Tedeschi Snc Illuminazione - Corso Vecchio 103 - tel. 0744/404475

OGGETTISTICA E ARTICOLI PER CASA

Pan di zucchero di L. Argenti - Articoli per la casa, oggettistica, complementi arredo, tessile casa - Via Roma 92/94 - tel. 0744/407936

Arte orafa Moresi Attilio - Via Ippocrate 21 - tel. 3280274416

Tutto Carta snc - Ingrosso di stoviglie monouso e biodegradabili, shopper, contenitori per asporto, cartoni da imballo - tel- 0744/817387 e 3926498026

Fabbretti Daniela - casalinghi, articoli da regalo, piccoli elettrodomestici, materiale elettrico - Via Romagna 48 - tel. 3473607319; e-mail: patrvin@libero.it

Azienda Cartaria moderna - distribuzione box, buste e carte alimentari, materiali monosuo bio - Via F.lli Cairoli 16 - tel. 3336455885, e-mail: giacominiemanuele@alice.it

Das Project Snc - oggettistica e gadget, profumazioni per ambienti e candele - Via Carlo Goldoni 33 e Via Montefiorino 48 - tel. 0744/471101 e 0744/292090; e-mail: koti.terni@gmail.com

GIOCATTOLI

Città del sole di Pippi srl - giocattoli e oggettistica - Via F. Parrabbi - tel. 3284775629

RICAMBI ACCESSORI BICICLETTE

Gbike - Via San Nicandro 100 - tel. 3733040803

ARTICOLI RELIGIOSI

Ceter Cereria Ternana - Caandele, arta sacra e articoli reiligiosi - Via Benucci 15 - tel. 3391911913

TRADUZIONI DOCUMENTI PER USO LEGALE

Dott.ssa Ana Maria Veres - ditta individuale di traduzioni uso legale certificati nascita/morte, passaporti, sentenze di giudici e certificati medici - Via Collestatte 120 - tel. 327/3692489; e-mail: ana-maria@traduzionigiuridiche.eu

FIORI E PIANTE

Asso di fiori di Sabatini Cristina - fiori, piante, abbigliamento premaman - Via Castello 25 - tel. 386810655

Pinflor fiorista - piante, fiori e complementi di arredo - Via Del Rivo 311 - tel. 3925716337; e-mail: Pinflor@icloud.com

Spazio Verde - piante, fiori, articoli per il giardinaggio, mobili da giardino, accessori pet - Strada Maratta bassa 91 - tel. 3485902392; e-mail: info@spazioverdeterni.com

Il Borgo dei fiori - Villaggio Achille Grandi 39/40 - tel. 3202232507; e-mail: paoloroberto.francioli@gmail.com

La Gardenia - Via Porta Sant'Angelo 1/C - tel. 3293818784; e.mail: rosellapanta@yahoo.it

Claudia atmosfere fioreria - fiori, piante da interno ed esterno - Via Luigi Lanzi 34 - tel. 3921186409; e-mail: claudialeonucci@gmail.com

Colori e profumi - fiori, piante e oggettistica - Via Ippocrate 21 - tel. 0744/273169; e-mail: colori.profumi@libero.it

ATTREZZATURE GIARDINAGGIO

Saim service - Giardinaggio, attrezzature per manutenzione del verde, materiale idraulico elettrico - Via Bartocci 3/c - tel. 3290527781; e-mail: info@saimservice.it

NEGOZI GIOIELLERIA

Skart Lab - gioielleria piercing - Via Alfieri 5/c - tel. 3389625397; e-mail: marcobuo@gmail.com

Skull & Plume di Severi Alessandra - Via Petroni 31 - tel. 3387771534; e-mail: skullandplume@yahoo.it

NEGOZI FIORI

Fiori....rà - Piante da interno ed esterno - Via Borsi 2/E - tel. 3208023511; e-mail: fiorirà.terni@gmail.com

COPISTERIE

Copisteria Mdue sas - Via Tito Oro Nobili 12 - tel. 3334653270

Cip Due srl - copisteria, cancelleria, cartoleria e stampa digitale - Via Petroni 52/54 - tel. 3391246479; e-mail: cipdue@gmail.com

BATTERIE ED ACCUMULATORI

Batterie Drago di Patumi Riccardo - Via Emilia 13 - tel. 0744/403303 e 347/9556205

PRODOTTI PER L'IGIENE INTIMA E PERSONALE

Giuliano Faiella ditta individuale - vendita shampoo, saponi, dentifrici, amuchina e mascherine - Strada Crapiano 7 - tel. 3495369261 e 3469708223

MATERIALI EDILI

Ternedil src - materiale edile, ferramenta, sanitari, rubinetteria, rivestimenti pavimentazioni - Via Euclide 23 - tel. 0744/305882; e-mail: info@ternedil.it

PRODOTTI PER VISO, UNGHIE E CORPO

Noir srl - Via delle conce 110 - tel. 3381390715; e-mail: federica.scimmi@gmail.com

Hot solarium e relax - prodotti per la pelle e la cura della persona - Via Campomicciolo 256 - tel. 3395615128; e-mail: chiarabucc@yahoo.it

L'arome d'arpege - cosmesi per la persona, detersivi, igienizzanti per mani - Via F. Mancini 16 - tel. 3298510899; e-mail: alessia.lupattelli@libero.it

NEGOZI PER PARRUCCHIERI

Backstage Salon - Parrucchieri, prodotti di bellezza, hair care e colore - Via Damiano Chiesa 2/A - tel. 3335814859; e-mail: info@parrucchieriterni.tr.it

Andrea Giovannini Parrucchiere - Parrucchiere, prodotti per capelli, tinte, accessori, prodotti di bellezza e per la cura della persona - Via Sesto Pompeo 7 - tel. 3474505941; e-mail: andreagiovannini@yahoo.it

PITTURE, VERNICI E DETERGENTI

Contili spa - Via Filippo Turati 12 - tel. 0744/275059; e-mail: umbrocontili@libero.it

Multicolor spa - vernici per la casa e per l'autocarrozzeria - Strada di Sabbione 27 - tel. 3384452793; e-mail: multicolorterni@virgilio.it

MOBILIFICI

Arredo Famiglia - Via Maestri del lavoro 27 - tel. 3482896434; e-mail: nova.rosmobili_4@stiadsl.it

STAMPA DIGITALE

Stampa e stampe srl - stampa digitale, segnaletica di sicurezza, barriere in plexiglas - Via Bartocci 7/A - 0744/800884 e 3355315243; e-mail: commerciale@stampaestampe.it

