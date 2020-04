Terni, la spesa a casa? Ecco l'elenco di chi fa le consegne a domicilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coop supermercato effettua consegna della spesa con ordini da sito web con pagamento onlineConad effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 0744-206904. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato ed ha un costo di consegna di € 3, gratis per gli over 65, con una spesa minima di € 25Alimentari Galli effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 377 0411293. Il servizio è attivo dalle 8 alle 10, gli ordini vengono consegnati dalle 12 alle 14, il costo della consegna è di € 5 a fronte di una spesa minima di € 20Organtini 1896 snc - via Adda 3 – tel 335 8021985Ramozzi Zero Glutine effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 0744/ 4284 38Madre Terra effettua consegna della spesa a casa chiamando al 393 9253167. Il servizio di consegna è gratuitoSapori di vino effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 340 6091260 - 328 1727172Galli specialità alimentari – via Cesare Battisti, 44/46 – consegna spesa gratuita in città - cell 3332977443-0744/58903Enzo e Adriana specialità alimentari e produzione propria di insaccati – via L. Nobili 8/10 – Tel. 0744 407065 / 335440145Fattoria La Collina incantata olio, vino, salumi di cinta senese, allevamento e vendita carne - Tel. 3208587041Gastronomia Frutteria Federici Piero, preparazioni tipiche umbre - Strada delle Grazie n. 2/D - Tel. 3287694296Sapore di mare - prodotti surgelati e non di pesce, vino, olio e pasta - Via Bartocci 10 - Tel. 0744/817258 e cell. 3207991303Pescheria oggi cucino io - Via della Vittoria 32, Tel. 0744 426554 oppure 3384006294 - email: pescheriaoggicucinoio@hotmail.comSHOPSI' prodotti naturali e biologici - viale Cesare Battisti 161/b/c/d Tel.0744 396993 - email: terni1@naturasi.bizFood Srls Carrefour Express - Via Bartocci 10/16 - Tel. 3294325851Angela Fornaro Cospea alimentari, frutta e verdura, carni- via Marzabotto 16/C- Tel. 3289115950. La consegna è gratuita a fronte di una spesa minima di 50 euroTerre e Sapori - Magazin Romanesc Terni prodotti multietnici, via Romagna 9, tel. 3285649486Gat Terni - Gruppo d'acquisto solidale - www.gatr.it; http://www.gatr.it/ordinare/Cantina Zazzera - salumi, miele, formaggi, vino sfuso in scatola ed in bottiglia - Via Pastrengo 6 - Tel. 3397485721; e-mail: info@cantinazazzera.comAzienda agricola Chiarucci Francesca - vendita diretta prodotti agricoli alimentari - Strada di Sabbione 15 - tel. 3442382798 e 3284245953; e-mail: francesca.agricoltura@virgilio.itPASTA ALL'UOVOLa Spiga pasta all’uovo – via Carrara,7 - Tel. 3384170581 e 0744 424681Boutique della pasta all'uovo - Tel. 0744 402480 consegna a domicilio con spesa minima 30 euroPastificio Colasanti - Via Don G. Bosco, 12 - Tel. 0744 401584Pastificio Graziella pasta fresca pietanze pronte dolci - via Roma 104 -email pastificiograziella@gmail.com Tel.0744 420270Pasta all’uovo Ditta Giuliano Orietta & Figli - v.le Trieste 31 - Tel. 0744 279716; 3483087470 email: riccardo.marrocolo@gmail.com consegna a domicilio gratuitaTuttovo di Pilessi Maurizio - pasta fresca, ripiena e prodotti da forno - Via dello Stadio 16 - tel. 3284508795; e-mail: tuttovoterni@gmail.comAntico Pastificio Colasanti - Viale Cesare Battisti 32/A - tel. 0744/420291; e-mail: info@pastificiocolasanti.itROSTICCERIETonino rosticceria effettua consegna a domicilio chiamando al numero 0744/282881Angelini rosticceria effettua consegna a domicilio chiamando al numero 0744/405246Rosticceria Arcobaleno Alimentare, via degli Oleandri, tel.3497876152- dal lunedi al sabato 8.30/13.30 e 16.30/20:00 - contributo € 3 in base alla quantità e distanzaRosticceria San Valentino - Via San Valentino 11/8 - preparazioni tipiche umbre - tel. 3287539004; e-mail menemica@hotmail.comDOLCI, PASTICCERIE, CIOCCOLATACioccolateria Calvani consegna a domicilio uova di Pasqua, colombe e cioccolato artigianale di nostra produzione - Tel. 342 5567561Cioccolateria uova di Pasqua e gelati Daniela - cell 3932220900Delizie senza Glutine - Via Gabelletta 5/G - Tel. 3334456296Cioccolateria Malù - Via Cavour 3/A - tel. 3404128376Pasticceria Marchetti - laboratorio pasticceria fresca e secca - Via Rossini 75 - tel. 3393989966; e-mail: marchettipasticceria@gmail.comPasticceria F.lli D'Antonio srl - Via Borsi 2/2A - tel. 0744/425964 e 3391339659; e-mail info@pasticceriadantonio.comPate a Bombe Terni - pasticceria fresca e secca, dolce e salata - Via Fratelli Cervi 40 - tel. 3516465436Pasticceria Paggi e Serangeli - pasticceria fresca e secca dolce e salata - Via Lungonera Savoia n. 130 - tel. 0744/272358; e-mail:pasticceriapaggieserangeli@gmail.comFRUTTA E VERDURACasa della frutta Pericle: frutta e verdura-consegna domicilio- via Lungonera Savoia, 50- Tel. 339 6371415La Frutta - Frattari - consegna della spesa a domicilio chiamando al numero 0744 406366Frutteria e Gastronomia Federici Piero - Strada delle Grazie n. 2/D - Tel. 3287694296Frutta e verdura Giustinelli Stefano – voc Cesure c/o mercato rionale box 10/11 di via Irma Bandiera 3 – Tel. 3319433348Frutteria & Gastronomia Graziella - via Roma 135 - Tel 0744 400312; email: jacopo.rosati@alice.itFresh Fruit - Strada di Valleverde 4 e Via Liutprando 28 - tel. 0744/086677 o 0744/080923 - dalle ore 7 alle 20 consegna gratuita.Nomemaruf Chowdhury Adi - Corso Vecchio 215/A - tel. 3272151559Il Paradiso della frutta - Via delle Conce 33 - tel. 3386328910Frutta e verdura Ornella e Mauro - Largo Manni, mercato coperto - tel. 336845359 - consegna gratuitaHappy Fruit - frutta, verdura, pane, acqua pasta ed altri prodotti - Via del centenario 38 - tel. 0744/304817 e 3247403684; e-mail: amministrazione@happy-fruit.itORTAGGINannini Roberto - consegna ortaggi - tel. 3357836562; e-mail: robertonannini130@gmail.comRISTORANTIRibelli di Campagna – cibi cotti effettua consegna a casa chiamando il numero 0744/62494Mio Bio - via del Plebiscito, 15 - Tel. 0744/088869 oppure 3407034277La Città vecchia S.R.L. – via Giannelli 81/83 - 0744 410484 -3662456439 – € 2.50 contributo alla consegnaIl Ghiottone ristorante pizzeria - 0744 811191Da Alfio – via Galileo Galilei, 4 – tel 320899046Trattoria Da Carlino - cucina tipica, pasta fatta a mano e specialità alla brace - Tel. 3387315127Nascostoposto ristorante pizzeria - via Sant'Alò, 10 - Tel. 0744 608309; 3333962435Il Tornante (ex Focolare) – str. Di Marmore – te. 3493102067La Trattoria da Maurizio – via del Leone, 54 – tel 3292993880Trattoria La Mora, cucina tipica, pasta fatta a mano e specialità alla brace - Str. San Martino,44 - Tel. 0744 421256Ristorante Origine - Via Paolo Garofoli 16 - tel. 3421058574Ristorante/Pizzeria e hamburger Arnold's - Via Villesiepi 18 - tel. 0744/086744; e-mail: arnolds.arnolds@viriglio.itGia me gustav - punto ristorazione con prevalenza preparazione panini - Corso Vecchio 32 - per la prenotazione si mette a disposizione il contatto Whatsapp 3314001398 e gli ordini per il pranzo dovranno pervenire entro le ore 12 mentre quelli per la cena entro le ore 19. Le consegne saranno effettuate entro le ore 13 per il pranzo ed entro le ore 19.45 per la cena.Crunch ristorante - ristorante pesce e carne - Via F. Fratini 18 - tel. 3392277139 - Stefania.marini@hotmail.itPane a vino - Viale Cesare Battisti 56 - Le prenotazioni vanno effettuate tra le 10 e le 13 per il pranzo e tra le 16.30 e le 19 per la cena - tel. 0744/460388 e 3497655350Antica osteria Friozzu - specialità tipiche umbre - tel. 0744/402232; e-mail: friozzu@gmail.comTrattoria "Da Graziano" - Via Alfonsine 17/19 - tel. 3429104247; e-mail:trattoriadagraziano@libero.itBar del Colle - panini, tramezzini, pizza, caffè - Piazza della resistenza 8 - tel. 3288412841; e-mail: bardelcolle@libero.itRistorante "Lu Pilottu" - ristorante carne e pesce - disponibile il sabato e la domenica a pranzo - Via Le Grazie 5 - tel. 3388918108; e-mail: ristorantelupilottu@email.itRistorante Pizzeria "Le Delizie" - Via Linda Malnati 32 - tel. 3928461732; e-mail: andreamanni70@libero.itRistorante "La Cruda" di Felici Bruno - ristorante, pizzeria, birreria - Via Cavour 35 - tel. 3405766784; e-mail: lacrudaterni@gmail.comMon Ami - ristorante, bar - Piazza San Francesco 3/4 - tel. 3382985953; e-mail: romina.mazzanti20@gmail.comOsteria enoteca "Il calice"- specialità umbre - Via San Giovanni decollato 5 - tel. 3935059396, e-mail: olmettileonardo@libero.itPIZZERIEPizzeria dell'Orologio consegna a domicilio gratuita pranzo e cena 0744-214268 oppure basta scaricare l'App dell'orologioQui pizza effettua consegna a domicilio chiamando al numero 0744 406568Pizza Lampo consegna a domicilio telefono 0744/461582 - prenotazioni nel pomeriggio a partire dalle ore 17 consegna dalle ore 19 alle 21.30Pizza al volo consegna a domicilio telefono 0744/031507Borgo pizza effettua consegna a domicilio chiamando al numero 0744/214957Pizza Speedy effettua consegna a domicilio chiamando al numero 0744/460164La Macine – pizzeria effettua consegna a domicilio chiamando al numero 3409764351I sette archi pizzeria effettua consegna a domicilio chiamando al numero 342181442Pizzeria del Corso consegna a domicilio il venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18.30 fino alle 22 chiamando il numero 3294836026Forno Egidi - pizze e dolci - Via del Rivo 195/199; fornoegiditerni@yahoo.comPizzeria da Martino consegna a domicilio da martedì a domenica, dalle 18 alle 22, chiamando il numero 0744/282461Pizzeria La Fenice consegna a domicilio, chiamando il numero 346 4085485Pizza e Vai Stadio consegna a domicilio, chiamando il numero 0744/421505 o 0744/244203Pizzeria Camelot consegna a domicilio chiamando il numero tel 0744/406285 o 3356734452 – dalle 19 alle 22 consegna gratuita entro 1 kmFocaccia in 000 pizza da asporto, consegna a domicilio chiamando il numero 0744 404203Pizzalovers - Via Ippocrate 39 - tel. 3917671122; e-mail: enricomoracci@gmail.comRimpizzati - Via del Rivo 41 - tel. 0744/306121; e.mail: simonlist@email.itForno Spada Pizza - Pane, pizza al taglio e al piatto - Via della Stazione 39/A - tel. 0744/406206; e-mail: spadagirl@hotmail.itMACELLERIE - HAMBURGERIERenato carni effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 0744/ 406194Antica Norcineria effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 0744/422732Rulli macelleria effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 0744/273032Stefanangeli macelleria effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 3939083614Macelleria Pucci effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 0744-285901 o via Whatsapp al numero 392/2225703 o tramite Facebook. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato ed ha un costo di consegna di € 4, con consegna gratuita per spese superiori ad € 50Yokel Burger - Ristorazione, hamburgheria - 07441981851 o tramite App JustEatMacelleria Braceria classe A - consegna a domicilio telefonando al numero 0744/1980731 oppure al 3284486350. L'ordine può essere fatto anche tramite whatsapp. Il servizio è attivo dalle ore 10 alle ore 18Macelleria Norcineria Sforza Giulio - via Tre Venezie, 45 - Tel. 0744 409150; 3288505107Panzerotto Fastfudde - Via Garibaldi 39 - tel. 0744/404423Fattoria La Collina Incantata soc agricola Collerolletta - prodotti di produzione propria olio, vino, salumi e carni varie – tel. 3208587041La Chianina Carni Srl - Via Narni 123/A - tel. 0744/814713Da IDA - Via Cesare Battisti 141 - tel. 0744/300380Urban - hamburger, birra artigianale, gin - Piazza dell'olmo 6 - tel. 3283236065; e-mail: andreacaromani@gmail.comGELATERIEGelateria Andrea snc di Federici Andrea & C - via Mancini, 7 – tel 3313932850Gelateria Cioccolateria uova di Pasqua e gelati Daniela -c,so Tacito 17 – cell 3932220900Gelateria Europa, piazza Europa - 392 467 3184Gelateria Cioccolateria Daniela, piazza Tacito - tel.393 2220900Bar - Gelateria Porta Romana, via Roma - tel 3389886140Gelatomania - Piazza Dalmazia, 26 - Tel. 3319935507Bar - Gelateria FF - via del Convento, 52 - Tel. 3351378556 - e-mail francoventurini@yahoo.itGelateria Caffetteria Gourmandises - Via A. Murri 11 - tel. 3291268589Gelateria Cinzia - gelati, yogurt e torte gelato - Corso Tacito 101/103 - tel. 3294118323Bar New York Gelateria - gelateria di produzione propria, pasticceria, gastronomia - Via del Rivo 260 - tel. 0744/303899 e 3355697259; e-mail: info@barnewyork.itVINI, BIRRE E LIQUORI"La Cruda" di Bruno Felici - consegna birre artigianali - Via Cavour 35 - tel. 3405766784; e-mail: lacrudaterni@gmail.comBottiglieria Raggi - via del Tribunale, 18 - Tel. 3276823426Sapori di vino effettua consegna della spesa a casa chiamando al numero 3406091260 - 3281727172Enoteca Cantine Zanchi – vini in bottiglia, bag in box, olio extravergine d'oliva, corso del Popolo 21 - tel. 0744/402323Birra Bro, Marmor srl - birre artigianali, via Bartocci - tel. 366 9233244Spazio Vino - Via Narni 211 - tel. 3933367436New Generation Drink – via degli artigiani, 33 – tel 0744364202 o 3928504392 – piccolo contributoAmaro Vallenera - Liquorificio Mcp - tel. 3396385000 - Rivendita online: www.amarovallenera.it - contatto WhatsApp 3336739541 - spese di spedizione gratuiteBirreria Roba da malti - Piazza San Giovanni decollato N. 2/B - tel. 3667054514Rolando Cafè - Via Mola di Bernardo 57 - prodotti da bar, cocktail, bibite, birre e drink - tel. 3473666209; e-mail: rolando45@gmail.comPane a vino - Viale Cesare Battisti 56 - Le prenotazioni vanno effettuate tra le 10 e le 13 per il pranzo e tra le 16.30 e le 19 per la cena - tel. 0744/460388 e 3497655350Mario Bross - Bar cocktails - Via Lanzi 6/8 - tel. 3284524737; e-mail:manettisim@gmail.comBar Sorriso di Copparoni sas - cocktails, piccola enoteca e preparazione salati tipici -V. le dello Stadio 22 - tel. 0744/423252 e 3471071963; e-mail: copparoni66@gmail.comTE', CAFFE'Efit,Tè,infusi, marmellate – via delle Portelle 14 – 0744/407753Caffèdivino, Via Botticelli 5/7 - cialde e capsule per caffè, the, marmellate, miele - 0744 414004Antonella il Caffè - consegna cialde e altro - Corso Vecchio 23 - 3392144134Tiziancaffè - Via Cesare Battisti 23 - tel- 0744/425838 o 3357435409 - contributo alla consegna in base alla zonaCaffè Trento - bar caffè con piccola enoteca - Viale Trento 10 - tel. 3926001288Etefit - succhi di frutta, tè, infusi, marmellate, miele - Via delle Portelle 14 - tel. 0744/407753The Coffy Way Terni - caffè macinato, capsule, granuli, marmellate, biscotti, tisane, cioccolato - Via Battisti 52/A - tel. 3392051910; e-mail: sciarrinimoira@gmail.comCaffè Valentina - Largo Caduti di Nasirya 3 - tel. 3271151465; e-mail: valentina.giogli@gmail.comCaffè Repubblica - Bar caffè - Piazza della Repubblica 19 - tel. 3891065322; e-mail: caffe.repubblica.tr@gmail.comThe Experience - Caffè, tè, pasticceria, ristorante, cornetti, capuccini, torte, crostate, pasta, cucina mediterranea - Corso del Popolo 55/57 - tel. 3791467535; e-mail: theexperienceterni@gmail.comALIMENTI PER ANIMALI DOMESTICIScodinzolo di David Giulivi, via Alfonsine 38 - Tel. 0744.814094 - 392.2387474Molla l’osso PetShop, via Castello, 64 - Tel. 320/9326876 - 333/4111778PetStore Conad , via Donatori di Organi, 10 - Tel. 0744/400506Acquario di Avetti Mario & C, Via Porta Sant'Angelo 23 - Tel. 0744/424547Agrichic Tel. 0744/812823Agrimarket , Via Dei Gonzaga 15 - Tel. 0744/300715 o 0744/304665Ciotola D’Oro, Via Aldo Bartocci, 1/H- Tel 0744/812662Quattro Zampe, Strada Colli Di Valenza, 1- 3200431541Royal Pet , via Roma, 106 - Tel. 3486801030 - 0744/427901Le Dolci Fusa, via dei Gonzaga, 30 - Tel. 3453543583Qua la zampa - Via Lungonera Savoia 27/F - tel. 0744/220438; e-mail: qualazampa.terni@gmail.comZoomegashop Faind srl - negozio online - tel. 3314102300; e-mail: info@zoomegashop.com; sito internet: www.zoomegashop.comPRODOTTI SURGELATIEismann Srl effettua consegne a domicilio gratuite nel Comune e Provincia di Terni primi e piatti pronti, carne, pesce, vino e birra. Contatti: Tel. 075393024; mail evs3842@eismann.com. E' possibile ordinare direttamente dal sito www.eismann.itBofrost effettua consegna nel Comune e Provincia di Terni – Tel 0744 813984ERBORISTERIEErbolario Terni - Corso Tacito 70 - tel. 3333397924 e 3452170724Erboristeria Natural - Via Castello 51 - tel. 0744/400393 e 339502697; e-mail: erb.naturalsorgentebenessere@gmail.comINTEGRATORI ALIMENTARI NATURALINaturHouse Via Garibaldi di Sensidoni Gloria - Via G. Garibaldi 85/87 - tel. 0744/1963176 e 3500704468; e-mail: gloria.sensidoni@gmail.comPESCHERIEPescheria oggi cucino io - vendita di pesce fresco e cucinato - Via della Vittoria 32 - tel. 3384006294 e 0744/426554Pescheria Da Silvano - Via Roma n. 160 - tel. 0744/402023PIADINERIEPiada - Via Don Bosco 8 - tel. 3293834169 - ordinazioni dalle ore 12 alle 18,30 e consegne dalle 19,30 alle 21,30 (ordine minino € 9,40 consegna gratuita con un minimo di spesa di € 20)