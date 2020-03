Ultimo aggiornamento: 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Per fronteggiare l’emergenza Covid-19 sono state introdotte le misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese: entro pochi giorni saranno accessibili tramite procedura telematica. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta tra congedo parentale, bonus baby-sitting e 104, e chi potrà beneficiarne.Il «Decreto Cura Italia» prende anzitutto in considerazione i«un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile».Possono approfittarne i dipendenti privati con figli fino ai 12 anni percependo un’indennità pari al 50% della retribuzione o con figli fino ai 16 anni, senza però alcuna indennità, o genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa, con indennizzi in base all’età del figlio.Saranno sostenuti a(di 1/365 del reddito-base di calcolo dell’indennità di maternità). Sono compresi anche i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’Inps con figli anche maggiori di 1 anno e fino ai 12 anni, che guadagneranno il 50% della retribuzione convenzionale giornaliera. I genitori di figli con handicap in situazione di gravità appartenenti a queste categorie potranno usufruire della procedura senza limiti di età, purché i figli siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; la retribuzione prevista è in ogni caso del 50%.Le domande dei dipendenti pubblici, invece,, che si occupa delle modalità di fruizione e delle indennità. Attenzione però: per usufruire di congedi e permessi non deve essere stato richiesto il bonus baby sitting. Questo bonus, di massimo 600 euro a famiglia, spetta a genitori di figli minori di 12 anni al 5 marzo 2020 o oltre i 12 anni in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, che siano dipendenti privati, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps o lavoratori autonomi iscritti e non all’Inps. Un occhio speciale è rivolto ai dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, che possono arrivare a percepire fino a 1000 euro a famiglia. Sia per ottenere il bonus, sia per avere il congedo, l’altro genitore non deve essere disoccupato o non lavoratore e non deve avere strumenti di sostegno al reddito.Infine è stato previsto