Stroncone, un concorso dedicato ai bambini per guardare al futuro

Per i bambini e ragazzi del Comune di Stroncone, largo alla creatività in tempo di Covid. Su iniziativa dell’Assessorato alla Scuola e alla Cultura parte il Concorso “Amo il mio paese. Quando il Covid 19 non ci farà più paura la prima cosa che farò sarà....”, un’iniziativa rivolta a tutti i bambini e ragazzi residenti nel Comune di Stroncone, con età compresa tra 0 e 14 anni. “In collaborazione con l’Ente Agosto Stronconese - spiega l'assessore comunale, Annalisa Spezzi - il progetto ha come obiettivo quello di allietare le giornate dei nostri bambini e ragazzi, dando libero sfogo alla creatività in un momento così complesso per tutti noi, nella considerazione che ci sono proprio loro tra i più penalizzati dall’attuale situazione. L’obiettivo è anche quello di proiettare l’immaginazione dei più piccoli verso il futuro, verso la ripresa della nostra quotidianità, verso tutte le cose belle che ci attendono dopo questa difficile prova. E a questo futuro non può che fare da sfondo l’amore per il nostro paese, il nostro territorio, le nostre radici. Per dare libero sfogo a questi sentimenti - conclude Spezzi - abbiamo scelto la tecnica del disegno, che i piccoli artisti potranno realizzare con l’aiuto dei loro genitori, dando magari un obiettivo nuovo alla routine di queste giornate”. I disegni che i piccoli artisti realizzeranno verranno caricati sulla pagina Facebook “Agosto Stronconese/Pagina Ufficiale”, dove tutti gli utenti di Facebook potranno lasciare un 'like' che contribuirà a decretare i 3 vincitori del concorso, al termine del quale a tutti i partecipanti verrà inviato un attestato digitale di partecipazione, mentre i primi tre classificati riceveranno libri ed altri simbolici premi. Il termine per l’invio è quello del 30 aprile 2020 e ci sarà tempo fino al 10 maggio per votare gli elaborati. Per il regolamento completo è possibile consultare il sito www.comune.stroncone.tr.it .

