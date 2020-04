Disinfettanti e distanze rispettate: a Terni riaprono i negozi per bambini

Disinfettante all'ingresso, entrate contingentate in base alla grandezza del locale, bande colorate in terra per indicare la distanza di sicurezza: cartolibrerie e negozi di abbigliamento per bambini anche a Terni hanno riaperto i battenti adeguandosi alle nuove misure contro il contenimento del coronavirus. Buona l'affluenza, ma senza assembramenti - spiegano alcuni esercenti - soprattutto da parte di genitori alla ricerca di libri e giochi per intrattenere i piccoli in quarantena o di vestiti per neonati. Qualche commerciante si ingegna per evitare contatti tra i clienti. «Non facciamo entrare più di due persone alla volta - spiega la titolare di una cartolibreria in zona Borgo Bovio -, inoltre con uno scaffale abbiamo creato due corsie per diversificare l'ingresso dall'uscita. Siamo sempre con il disinfettante in mano, d'altronde lo facevamo già prima dell'11 marzo e dovremo abituarci a farlo per mesi. Ma non saranno una mascherina o dei guanti a rendere meno profondo il contatto con clienti». Clienti che, nel caso di questo esercizio, «hanno spiegato di aver voluto attendere che riaprissimo, per sostenerci - continua la commerciante -, piuttosto che comprare online». «Noi stessi - prosegue - avremmo potuto organizzarci con le consegne a domicilio, ma abbiamo preferito rimanere fermi e fare la nostra parte adeguandoci all'invito di stare a casa». Libri per

bambini i prodotti più gettonati anche anche in una catena di librerie del centro città. «Ma ci sono anche molti adulti che hanno finito le scorte» spiegano i titolari. Discreta affluenza pure in un negozio di articoli per

bambini dove oltre ad abbigliamento si vendono anche giocattoli. «In molti ci hanno chiesto le tutine per i bimbi più piccoli - spiega un commesso -, che in un solo mese si fanno strette».

Ultimo aggiornamento: 23:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA