Con "Mi amerò lo stesso" Paola Turci conquista Terni

TERNI – Paola Turci incanta il pubblico ternano con il racconto della sua vita. L’incidente, la carriera, Sanremo, la fede, l’amore: tutto sotto forma di monologo teatrale. Anche i sentimenti, le debolezze, le sofferenze, i sogni, le aspettative, le speranze. «Mi amerò lo stesso», il titolo del suo spettacolo andato in scena al Secci venerdì sera. Con il pubblico che si è alzato in piedi battendo le mani quasi a volerla abbracciare. E lei che ha concesso selfie e autografi. «Siamo felici di aver fatto del tutto per organizzare e portare questo spettacolo di rara intensità nella nostra città proprio nel periodo delle iniziative dedicate al San Valentino di Terni. Superando, con la città al nostro fianco, le difficoltà. La risposta entusiasta del pubblico – in una nota le associazioni Terni Città Futura e Argoo, che hanno organizzato l’evento – conferma l’apprezzamento della nostra scelta».

«Una serata di grandi emozioni al limite della commozione - il commento di Michele Rossi - con un' artista che dimostra di sapersi donare completamente al suo pubblico alternando sul palcoscenico momenti di leggerezza, di divertimento, di confidenze, ma anche di simpatiche battute ad altri di grande profondità. Specialmente quando le parole arrivano a raccontare dell'incidente che le ha cambiato la vita.

Alla narrazione non poteva che fare da colonna sonora la sua musica. Semplicemente chitarra e voce, in alcune parti delle spettacolo addirittura solo voce». Grandi momenti di intensità in un teatro da tutto esaurito che a fine spettacolo plaude all'artista con una lunga standing ovation di ringraziamento per un messaggio positivo che è prezioso insegnamento da portare con sé. Un apprezzamento che molti spettatori hanno voluto continuare ad esprimere aspettando l'uscita della cantante dal retro del teatro.