Complanare di Orvieto: convocata la conferenza dei servizi per l'ok definitivo al progetto

Procede l'iter per la realizzazione del secondo stralcio della Complanare di Orvieto. Lo scorso 10 ottobre, infatti, è stata convocata la Conferenza dei servizi decisoria per l’approvazione del progetto definitivo. Entro il prossimo 8 gennaio gli enti, le amministrazioni e i soggetti coinvolti dovranno presentare i propri pareri relativi al progetto.

''All’esito della Conferenza dei servizi - spiega l’assessore ai lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo – si potranno avviare le procedure per l’appalto integrato che prevede la progettazione esecutiva e l’affidamento dei lavori.

Si tratta di un’opera strategica per il nostro territorio perché consentirà di alleggerire dal traffico pesante i quartieri di Orvieto scalo e Sferracavallo, con impatti positivi sulla riduzione dell’inquinamento e sulla qualità della vita, ma anche di migliorare i collegamenti e l’accessibilità dell’area industriale di Fontanelle di Bardano in un’ottica di sviluppo economico".

''Ascoltando le istanze del mondo economico con il quale il confronto è costante - dice la sindaca Tardani - si è mosso l’operato dell’amministrazione comunale teso a risolvere le questioni aperte da troppo tempo. L’impegno proteso, in sinergia con la Regione Umbria, ha portato all’avvio dei lavori per i Fori di Baschi, che agevoleranno i collegamenti con la E45 soprattutto per le imprese, e ora siamo pronti a sciogliere anche il nodo della Complanare dopo un complesso ma necessario iter che, nella definizione del tracciato, tenesse conto delle istanze dei cittadini delle aree interessate ma soprattutto delle non più rinviabili decisioni che rappresentano una prospettiva di sviluppo per il territorio''.