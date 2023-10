Sfonda la porta di un appartamento armato di coltello e minaccia di morte l'ex compagno della madre defunta: arrestato

TERNI I motivi del gesto sono ancora ignoti, ma è stato solo grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato che è stato possibile scongiurare il peggio, domenica scorsa , in un appartamento del centro. Nelle prime ore della mattinata, è arrivata una segnalazione al numero di emergenza di un uomo che richiedeva l’intervento della Squadra Volante perché un suo conoscente, dopo aver buttato giù la porta di ingresso del suo appartamento, lo aveva minacciato con un coltello. L’uomo, un cittadino rumeno di 41 anni (convivente della madre dell’aggressore, deceduta di recente), aveva riferito all’operatore della Sala Operativa di essere riuscito, per il momento, a mettersi in salvo, calandosi dalla finestra di una stanza della casa situata al primo piano. Immediato l’arrivo di due pattuglie della Squadra Volante che, dopo essere entrati nell’abitazione, hanno immobilizzato il giovane, che ha comunque opposto una strenua resistenza, scagliandosi più volte contro di loro. Il ragazzo è stato identificato e perquisito: si tratta di un cittadino rumeno di 33 anni, pluripregiudicato, residente a Terni e, nella tasca dei pantaloni, è stato trovato un coltello, uso caccia, che è stato sequestrato. Il 33enne, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Terni, con l’obbligo di non allontanarsi dalla sua abitazione, situata in una frazione cittadina, è stato arrestato per violazione di domicilio aggravata dal danneggiamento del portone e per porto abusivo di armi. Nel rito direttissimo di ieri, lunedì 2 ottobre, il Giudice ha disposto gli arresti domiciliari con l'utilizzo del braccialetto elettronico.

