Un colpo di pistola è stato sparato contro un mezzo del 118 a Terni in viale Trento. L'ambulanza era stata parcheggiata da poco dagli operatori del 118 che erano scesi per una breve pausa caffè. Una volta rientrati all'interno del mezzo di soccorso gli operatori si sono resi conto che il parabrezza era stato bucato. All'esterno dell'ambulanza è stato trovato un bossolo, a conferma del colpo di pistola esploso. Al momento ignote le cause del folle gesto. Indagano i carabinieri per ricostruire l'accaduto.

Seguono aggiornamenti.