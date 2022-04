Lunedì 25 Aprile 2022, 08:18

PERUGIA - Balordi, violenza e colpi di pistola. Quello che neanche si può immaginare in una serata di festa esplode in un secondo. Botte, alta, altissima tensione e poi quello scoppio che blocca il tempo. E sono solo urla.

È quello che è successo nella notte tra sabato e domenica fuori da un noto locale alla periferia di Perugia. Dentro si balla, ci si diverte, fuori si fuma e le volute presto si uniscono a quelle delle canna di una pistola. Come nei film. Ma è la realtà. Lo raccontano alcuni testimoni, ancora scioccati da quanto visto e sentito fuori dalla discoteca. C'è qualcuno che urla e dice parolacce, magari è nato tutto dalla solita frase presa a traverso. Amplificata dall'alcol e dalla voglia di menare le mani. O magari ci sono attriti precedenti e il caso vuole che i protagonisti si trovino in uno spazio ristretto. Troppo piccolo per non far esplodere la violenza tra chi è evidentemente abituato a risolvere le questioni alzando le mani. Prima gli insulti, ancora gridate, c'è chi trattiene qualcun altro. La scena si muove veloce come un nugolo di polvere nei cartoni animati. Ma è la realtà.

Il tempo si ferma quando da una tasca, chissà di chi, esce fuori una pistola e qualcuno preme il grilletto. Verso l'alto. Ma basta a creare il panico. Chi grida, chi scappa, chi non avrebbe mai voluto vedere. Fondamentale l'intervento della vigilanza del locale, che è riuscita a far tornare, nonostante tutto, una glaciale tranquillità e a chiamare i carabinieri. I militari di Perugia lavorano nel massimo riserbo, ma sono pronti a stringere il cerchio intorno ai protagonisti del far west in città, soprattutto a chi ha tirato fuori l'arma, pare per motivi passionali. E capire se la pistola fosse vera o solo una scacciacani. Che non cambia molto nel racconto di una serata di follia accesa sicuramente dall'alcol e dalla rabbia. Di chi va in giro con una pistola per spaventare e creare il panico. E che solo la fortuna non ha fatto contare feriti.