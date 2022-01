Terni, addio a Claudio Guazzaroni, il gigante buono del karate mondiale

Se n'è andato a 61 anni Claudio Guazzaroni, campione di karate tra gli anni 80-90 e capo allenatori della nazionale italiana con cui è arrivato sul tetto mondiale con Greta Vitelli e all'oro olimpico con Luigi Busà. La malattia lo aveva colto di sorpresa poco prima della partenza per le Olimpiadi giapponesi. «Ma lui come un vero highlander l'aveva da subito affrontata spavaldamente, a testa alta, senza concedergli spazio come era abituato a fare sul tatami» lo ricorda il presidente regionale della Fijlkam, Andrea Arena. I funerali si terranno martedì 1° febbraio alle 14.30 al PalaSport di Orte.