Chiusura anticipata per la funicolare di Orvieto: lo stop da questa sera, 11 settembre, alle 19 per manutenzione

Chiusura anticipata per la funicolare di Orvieto che da questa sera si ferma. A comunicare lo stop è stata questa mattina Bus Italia che ha fatto sapere che oggi, lunedì 11 settembre, la funicolare di Orvieto terminerà il servizio alle 19. La chiusura si rende necessaria per permettere i necessari lavori di manutenzione. Contemporaneamente alla fermata della funicolare, sarà attivato il servizio sostitutivo tramite bus navetta con partenze da piazza Cahen e da piazza Matteotti (stazione ferroviaria). Il bus navetta osserverà gli stessi orari previsti per la funicolare.