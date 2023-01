Terni. Centro preso di mira dai piromani A fuoco tende, rifiuti e suppellettili

IL CASO

Hanno messo a ferro e fuoco il centro di Terni, senza che nessuno li fermasse. Sarebbero due i piromani che nella notte tra domenica e lunedì hanno incendiato cassonetti dei rifiuti, cassette delle poste, la tenda della pizzeria di piazza della Repubblica, cartoni e carrelli di Superconti in via Primo Maggio e alcuni arredi di un negozio di ottica lungo corso Tacito che ha aperto da pochi giorni. Non sono servite le segnalazioni di alcuni passanti che hanno subito chiamato le forze dell'ordine, sono stati fermati due giovani nei pressi di piazza Europa poco dopo, ma sono risultati poi estranei al raid incendiario. Determinante l'intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato che le fiamme si propagassero, peggiorando la conta dei danni. Ma è stata una corsa contro il tempo, quasi ci fosse in atto un gioco criminale per sfidare i vigili del fuoco stesso.

Probabilmente è stato usato del liquido infiammabile, con un raid che è durato almeno trenta minuti.



Sono state subito avviate le indagini per poter visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza disseminate in centro. Purtroppo durante il raid a piazza della Repubblica ai danni della pizzeria, la telecamera era oscurata dalla tenda dell'impianto di pattinaggio, mentre negi altri punti dove sono avvenuti gli incendi le stesse immagini non sono nitide. Ma la testimonianza di alcuni testimoni e altri indizi potrebbero portare la squadra Digos che si sta occupando delle indagini, a dare un volto ai due piromani che hanno agito senza un obiettivo preciso, ma percorrendo il percorso tra palazzo Spada e piazza Tacito, dando fuoco a tutto quello che poteva poi incendiarsi, come la tenda della pizzeria, i cassonetti dei rifiuti e le cassette estrne piene di posta. Così, i capienti cassonetti per i rifiuti posizionati fuori dal supermercato Superconti, lungo via Primo Maggio.Un episodio che potrebbe essere collegato a quello accaduto giovedì notte nella zona di XX Settembre quando sono state danneggiate una quindicina di auto in sosta, con la carrozzeria rigata specchietti retrovisori divelti e ammaccature probabilmente provocate da calci. Anche in questo caso sono state avviate le indagini per identificare i teppisti in azione, ma in questo caso sarà più difficile perché sono state colpite vetture parcheggiate in zone isolate e buie.Episodi che vedono protagonisti teppisti che hanno il solo obiettivo di provocare danni alla città ed ai cittadini.© RIPRODUZIONE RISERVATA