L'ex presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini (Pd) e l'assist alla Meloni: «Chapeu alla prima presidente del consiglio espressione della destra»

Quando si dimise, nel 2019, un anno prima del termine del suo mandato, dopo giornate tormentate, dall'incarico di presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini non le mandò a dire: «Pensavo che il Pd del 2019 fosse una forza riformista e garantista, non una comunità di giustizialisti». Si disse discriminata: «Si veda come sono stati difesi dal Pd governatori maschi coinvolti in indagini con reati anche gravi». E lanciò una staffilata anche a Nicola Zingaretti che ne caldeggiava le dimissioni, in seguito a una intercettazione che la coinvolgeva nell'ambito dell'indagine sulla sanità umbra, di cui proprio in questi giorni si celebra il processo: «Non vorrei essere la sua Ignazio Marino»

Oggi la ex presidente si toglie un sassolino dalle scarpe con un post al vetriolo sulla sua pagina facebook, dopo la sconfitta del Pd alle ultime elezioni. E ne ha, ancora una volta, un po' per tutti (e per tutte): «Sorrido a leggere i quotidiani: tutte ad urlare che il Pd ha un problema con le donne ! Ma quando alcune di noi sollevarono il tema, pagandolo sulla propria pelle, dove eravate?» scrive. Non si rivolge, dunque, solo alla quota azzurra del partito. Le sue critiche vanno anche alle colleghe che, a suo dire, non l'hanno sostenuta. Riferendosi alle polemiche degli ultimi giorni sulle poche donne elette nelle file del partito democratico aggiunge: «Meglio che alcune tacciano specie quelle che hanno costruito carriere essendo servizievoli con i capi corrente».

E conclude con un assist a Giorgia Meloni, sottolinenando, ancora una volta il paradosso del Pd, tanto aperto sulla carta alle donne ma, visti i risultati, - secondo Marini - meno quando si tratta di ruoli di potere: «Chapeau alla prima presidente del consiglio espressione della cultura della Destra italiana!!!», confermando così la sua fama di avere un carattere duro. O, semplicemente di avere carattere. Cosa che, alle donne, viene difficilmente perdonato.