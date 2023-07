Lunedì 31 Luglio 2023, 09:07

CASTIGLIONE DEL LAGO Una giovane nordafricana di 24 anni, residente a Terni, ha chiamato i soccorsi ieri intorno alle 4,45 del mattino denunciando una violenza sessuale. Il fatto, secondo quando trapela, è avvenuto nei pressi di un locale notturno della zona. Gli elementi emersi su cui stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve guidati dal capitano Luca Battistella, sono ancora scarni. La ragazza avrebbe raccontato di conoscere chi ha abusato di lei, un elemento che potrà essere decisivo oer le indagini dei militari dell’Arma. Sembra che lei abbia fatto il nome del fidanzato con il quale avrebbe avuto un diverbio prima di entrare nel locale. La violenza sarebbe avvenuta in auto all’uscita dal night.

LA TELEFONATA

L’allarme è scattato con una telefonata alla centrale operativa del 118. Medici e infermieri si sono portati sul posto e hanno soccorso subito la ragazza che poi è stata trasportata in ospedale. Dopo i primi accertamenti al Pronto soccorso la giovane che ha denunciato la violenza è stata ricoverata al reparto di ginecologia del Santa Maria della Misericordia. Tra gli accertamenti eseguiti dai medici dell’ospedale di Perugia anche la positività all’alcol e alle sostanze stupefacenti. Sembra che la ragazza avesse bevuto. Ma questo non cambia il quadro della vicenda. Anzi, lo rende ancora più complesso rispetto a eventuali responsabilità dell’autore della violenza.

I DETTAGLI

Il fatto che la giovane residente a Terni conoscesse l’aggressore aiuta chi sta indagando per mettere a posto tutte le tessere del mosaico. Un’indagine, vista la situazione, particolarmente delicata e complessa in cui gli elementi iniziali erano particolarmente scarni.

Sembra che una volta ricoverata la ragazza abbia chiesto di tornare a casa ma poi si è convinta a effettuare le visita medica specifica. Proprio il referto dei medici permetterà ai carabinieri di mettere insieme altri tasselli di una vicenda che potrebbe avere sviluppi anche molto pesanti