Festa del tulipano a Castiglione del Lago (Perugia): grande afflusso di turisti provenienti da tutta Italia

Con un enorme afflusso di turisti già dalla mattina, tantissimi con pullman e camper, è partita il 24 aprile a Castiglione del Lago, perla del Trasimeno, la 52esima Festa del tulipano e di primavera. Un'edizione completamente rinnovata nel format, caratterizzata da una miriade di iniziative in cartellone e che vede quotidianamente all'opera circa 150 volontari coordinati dall'associazione Eventi Castiglione del Lago. Ad attirare l'attenzione dei cittadini è già da alcuni giorni l'enorme ruota panoramica che svetta in piazza Dante Alighieri e che di notte, illuminata, si ammira a chilometri di distanza. Da ieri, poi, hanno preso il via tutte le altre numerose attrazioni a partire dalla fiera del fiore in centro storico, le passeggiate storico artistiche per le vie del paese, le camminate sportive e i laboratori per bambini e adulti all'Hortus Trasimeni.

Tra le principali novità introdotte quest'anno vi è la location principale della festa che è stata sviluppata sul Belvedere del Poggio, sotto le mura del castello. “Insieme all'amministrazione comunale – ha commentato il presidente di Eventi Marco Cecchetti –, siamo riusciti a risistemare questa bellissima area di Castiglione che sia i cittadini che i turisti stanno apprezzando tantissimo. Questo nuovo format era un po' una scommessa ma già da oggi sta riscontrando un grande successo”. Momento clou sarà la tradizionale sfilata di carri allegorici addobbati con colorati petali di tulipano, quest'anno ispirati al cinema di Federico Fellini, con la grande novità in notturna sabato 30 aprile.