Castiglione del Lago celebra la Primavera con la 54ª edizione della Festa del Tulipano

Il legame con la tradizione si trasforma in un’occasione di condivisione e divertimento a Castiglione del Lago, dove dal 25 aprile al 1° maggio tornerà la Festa del Tulipano con i suoi colorati carri allegorici.

Il tema delle parate della 54ª edizione è l’acqua, elemento che collega idealmente il comune umbro ad alcuni dei paesi inseriti nella lista “I borghi più belli d’Italia”, associazione che anche quest’anno ha rinnovato la sua partnership con Castiglione del Lago dopo il successo del 2023.

Le radici della Festa del Tulipano

La Festa del Tulipano è un evento attraverso il quale Castiglione del Lago, comune della provincia di Perugia che si affaccia sul lago Trasimeno, festeggia l’arrivo della primavera: lo fa celebrando il tulipano, la cui coltura nel dopoguerra divenne una realtà economicamente fondamentale per il territorio. La prima edizione della manifestazione si tenne nel 1956, mentre lo scorso anno il Ministero della Cultura ha inserito la Festa del Tulipano tra i 27 eventi più importanti del Patrimonio Immateriale Nazionale.

Le parate dei carri decorati con petali di tulipano

L’evento cardine della Festa del Tulipano è rappresentato dalle tre parate dei carri allegorici che sfilano per le vie di Castiglione del Lago. Ogni carro è una vera e propria opera d’arte disegnata, costruita e decorata a mano con veri e coloratissimi petali di tulipano dai volontari dell’associazione “Eventi Castiglione del Lago”. Ad accompagnare la sfilata ci saranno bande musicali, cortei storici, gruppi folk e artisti di strada, per un centro storico di Castiglione del Lago che si fa location perfetta per un grande e coinvolgente festival. Anche quest’anno il comune sul Trasimeno è pronto ad accogliere una grande folla di turisti: sono già più di 80 gli autobus in arrivo, annunciati da vari tour operator nazionali.

La prima parata della 54ª edizione è in programma giovedì 25 aprile, dalle ore 14:30 alle 18:30, la seconda si terrà invece allo stesso orario domenica 28 aprile. Infine, quello che è diventato l’appuntamento più atteso degli ultimi anni, la parata notturna, è in calendario martedì 30 aprile dalle ore 21 alle 24.

L’acqua unisce Castiglione e “I borghi più belli d’Italia”

Il tema cardine di questa attesa edizione è l’acqua, intesa come elemento di collegamento tra Castiglione del Lago e alcuni dei paesi inseriti nell’elenco dell’associazione “I borghi più belli d’Italia”: sui carri allegorici compariranno quindi rappresentazioni dedicate a comuni lacustri che si trovano sul lago Maggiore, su quello di Garda, sul bacino vulcanico di Nemi (nel territorio dei Castelli Romani) e sul Clitunno, il fiume che attraversa la cittadina umbra di Bevagna, celebre per il suo Mercato delle Gaite.

La Festa diventa, dunque, uno strumento per costruire un ponte ideale tra Castiglione del Lago e alcuni paesi che hanno tradizioni e caratteristiche geografiche simili, «con la prospettiva di ampliare questo progetto e far sì che si avviino scambi e relazioni culturali», come auspicato da Marco Cecchetti, responsabile dell’organizzazione della Festa del Tulipano, e dal presidente de “I borghi più belli d’Italia” Fiorello Primi.

Festa del Tulipano: gli altri eventi

Ma la Festa del Tulipano non si esaurisce nelle tre splendide parate per le vie della città. L’appuntamento è infatti accompagnato da altri eventi collaterali che puntano a esaltare e raccontare le eccellenze del territorio di Castiglione sul Lago. Come il “Trasimeno Rosé Festival”, realizzato in collaborazione con il Consorzio Tutela vini Colli del Trasimeno, che permette ai visitatori di conoscere una delle produzioni vinicole più importanti dell’area del Lago.

A chi vuole ammirare i colori dei tulipani non soltanto sui carri sono dedicate, invece, la Fiera del Fiore e il Giardino dei Tulipani, in programma per le vie del paese il 25 e 28 aprile e il 1° maggio (sempre a partire dalle ore 10). L’occasione perfetta per immergersi in una distesa di infinite qualità di tulipani.

Infine, la riscoperta della tradizione non può che essere declinata anche in campo enogastronomico: le specialità umbre e di Castiglione del Lago possono essere gustate presso la Taverna del Tulipano e al Bar del Poggio, mentre il 1° maggio è in programma l’appuntamento con il Picnic del Poggio, che dà l’opportunità di gustare i piatti tipici del territorio nel suggestivo scenario ai piedi della Rocca Medievale, location che offre una vista mozzafiato sul Lago Trasimeno.

Per assistere alle parate della Festa del Tulipano è necessario pagare un biglietto d’ingresso, acquistabile solo in loco, dal costo di 8 euro per ciascuna delle tre sfilate (gratis per i bambini fino ai 12 anni). Dettagli e programma dell’evento sono disponibili al sito ufficiale festadeltulipano.com.