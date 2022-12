Lunedì 12 Dicembre 2022, 09:28

TERNI Tante presenze, anzi tantissime, ma anche tanti rifiuti da smaltire, in particolare l'indifferenziato. «La Cascata ne produce (di indifferenziato, ndr) una volta e mezzo quello che viene prodotto nel comune di Narni, da quello che abbiamo avuto modo di verificare», spiega l'assessore al bilancio Orlando Masselli. La soluzione? «Aumentiamo il prezzo del biglietto di un euro», la spiega dritta così l'assessore al turismo Elena Proietti con un post social. Il ticket arriverebbe così a costare 11 euro, fermo restando che l'ingresso gratuito per i residenti di Terni non si tocca. «Una parte, 50 centesimi, li utilizziamo per risolvere il problema rifiuti, l'altra per la promozione e gli eventi», aggiunge l'assessore Proietti. Argomento che arriva, sì, a sorpresa ma che è sul tavolo della giunta, con obiettivi che coinvolgono anche altri aspetti, non solo la gestione dei rifiuti. «È arrivato il momento di migliorare alcuni servizi a sostegno della Cascata delle Marmore», prosegue l'assessore Masselli. Insomma, nessuna fuga in avanti dell'assessore Proietti come si era ipotizzato un attimo dopo la lettura del post social. «Piena sintonia con la collega di giunta e di partito (sono entrambi di FdI, ndr)», smorza così sul nascere ogni tipo di polemica l'assessore Masselli.

I NUMERI

Per il bilancio del Comune i numeri che fa la Cascata delle Marmore sono una vera manna dal cielo. «Al 30 novembre - scrive l'assessore Proietti - gli ingressi sono stati 473.500 e le visite guidate 155 mila». La spesa per la gestione dell'indifferenziato inizia a pesare troppo. «L'aumento consentirà al Comune di coprire diversamente questa spesa e al tempo stesso potenziare i servizi in città, come lo spazzamento delle strade e la rimozione delle discariche abusive», prosegue l'assessore Masselli.

IL NODO PARCHEGGI

In programma, però, c'è anche altro. L'attenzione del Comune si concentra sulla gestione della sosta, cioè i parcheggi a servizio della Cascata delle Marmore dal momento che Palazzo Spada deve trovare una soluzione definitiva. Anche in questo caso l'aumento di un euro del biglietto potrebbe avere effetti positivi sempre su Terni. «L'intenzione è quella di applicare una convenzione con il parcheggio di Corso del Popolo a Terni, in maniera tale che nel prezzo del biglietto è compreso anche uno sconto particolare per il turista che decide di parcheggiare in centro per poi raggiungere la Cascata con appositi servizi navetta. L'aumento del biglietto è pensato anche per questo», conclude l'assessore Masselli.