Cantiere del Verdi a Terni, qualcuno aggiorna la segnaletica: «Lavori non in corso»

TERNI - "Lavori non in corso al teatro Verdi". Spunta una modifica al cartello che indica il cantiere del teatro Verdi.

«Entro il mese di gennaio chiusura di largo Sant’Agape e successivamente montaggio della gru». L’assessore Maggi lo ha voluto mettere per iscritto il 15 gennaio senza che glielo chiedesse nessuno. Di sua iniziativa ha passato a rassegna i cantieri più rilevanti della città e ha dichiarato (in un comunicato pubblicato sul sito del Comune) che tutti e 27 vanno avanti spediti. «Né ritardi né criticità» - seconso Maggi. E situazione sotto controllo anche per il cantiere del Verdi: «E’ in corso lo smaltimento dell'amianto, la bonifica bellica, l’indagine la ricerca archeologica. Entro il mese di gennaio chiusura di largo Sant'Agape e successivamente montaggio gru». Invece largo Sant’Agape è ancora aperto al traffico e della Gru “non v’è certezza”. Non che dispiaccia a residenti e commercianti di zona rimandare l’isolamento del quartiere Clai. Suscita però ilarità fissare un termine per poi non rispettarlo. Già la chiusura di quel tratto, per non si sa bene quanti anni, è un problema sorto nelle scorse settimane (legato al posizionamento della gigantesca gru) che procurerà non pochi disagi a chi vive e lavora tra piazza Carrara, corso Vecchio, via dell’Ospedale, largo Manni, via del Chiodaioli e via San Vincenzo. Poi ci sono le comunicazioni frammentate a disorientare: a gennaio doveva arrivare la grande gru, poi la chiusura di via Sant’Agape, invece neppure la segnaletica è stata modificata. Ad eccezione di quella a ridosso del cantiere. Quello è stato aggiornato da una mano anonima con un pennarella nero in questi giorni: «Lavori Non in corso».