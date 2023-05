Il decreto lavoro approvato nel consiglio dei ministri del primo maggio manda in soffitta il reddito di cittadinanza: dal primo gennaio 2024 arriva l'assegno di inclusione per le famiglie con disabili, minori o over-60; mentre per gli occupabili, dal primo settembre 2023 arriva lo strumento di attivazione al lavoro, con percorsi di formazione ma anche la possibilità anche di fare il servizio civile sostitutivo.

