Ultimo aggiornamento: 19:09

TERNI Per la prima volta a Terni i Campionati Regionali Master di Nuoto che si sono svolti presso gli impianti delle Piscine dello Stadio. Ventisette le società iscritte e oltre 300 i partecipanti dai 25 anni in su. Ottimo risultato per l'Accademia Piscine dello Stadio Terni che si piazza al secondo posto nella classifica per società, alle spalle del Centro Nuoto Bastia, società detentrice del titolo italiano. Al terzo posto l'Amatori Nuoto Libertas. Grande soddisfazione per il team ternano dell'allenatore Luca Santini e della special coach Silvia Latini. Questi i nomi degli atleti: Giorgia Andrioli, Marco Angeli, Roberto Arcangeli, Margherita Ascione, Alvaro Barbonari, Stefano Betti, Paola Bonaccini, Leonardo Bonini, Giuseppe Borrelli, Luca Campili, Valentina Caporali Scelloni, Andrea Chiucchiuini, Stefano Cinti, Sandro Maria Crocelli, Anna Donnini, Manuel Fabrizi, Flavio Farina, Paolo Ferracci, Bruno Galigani, Rosanita Gargiulo, Federica Giuliacci, Valeria Gubbiotti, Sofia Isidori, Giorgio Karai, Michele Latini, Silvia Latini, Alberto Leombruni, Isabella Leonardi, Thomas Lucianetti, Alessio Lulli, Monica Maggiolino, Elisa Marchetti, Marcantonio Marrocoli, Paolo Nunzi, Dino Parroni, Raffaella Rosa, Riccardo Salvucci, Federica Serva, Michela Talini, Michele Turro, Claudio Zappitelli.