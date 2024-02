Terni. Cadono pietre dal muro al parco Ciaurro, i vigili urbani sbarrano il passaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terni Per la caduta di alcune pietre dal muro che si affaccia sul parco Ciaurro (lato via Giannelli) e che costeggia il percorso pedonale, i vigili urbani hanno deciso di delimitare tutta la zona interessata per motivi di sicurezza. Sotto accusa le radici delle piante che sono nate tra le mura stesse.