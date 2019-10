Finisce sotto il trattore: grave Mirco Garrone, David di Donatello per "Mio fratello è figlio unico"

E' ricoverato in codice rosso all'ospedale di Terni, per un trauma cranico e un trauma toracico Mirco Garrone, 63 anni, montatore italiano, di Roma, che ha vinto un David di Donatello un nastro d'argento e un ciak d'oro con il film "Mio fratello è figlio unico".



Garrone si sarebbe ribaltato con un piccolo trattore su cui stava lavorando un terreno nelle campagne di Giove, in provincia di Terni, dove ha una casa.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale dal 118 mentre sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco sia i carabinieri di Amelia.