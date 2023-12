© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cecilia Bertozzi, Domenico Cuomo, Michele Eburnea, Leonardo Maltese, Fotinì Peluso, Yile Vianello: sono i sei giovani attori vincitori della prima edizione del premio ”David Rivelazioni Italiane - Italian Rising Stars”, il nuovo riconoscimento dedicato agli attori emergenti, nato dalla collaborazione dell'Accademia del Cinema italiano con l'area cinema di Fondazione sistema Toscana. Tutti under 28, consapevoli ed emozionati, i 6 talent sono stati presentati a Firenze da Piera Detassi, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano - David di Donatello, insieme con Stefania Ippoliti (Toscana Film Commission).I 6 vincitori sono stati scelti per la qualità del loro lavoro dalla Presidenza del David e dal Consiglio Direttivo composto da Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Domenico Dinoia, Francesco Giambrone, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti, Francesco Rutelli.Nel corso del prossimo anno, i sei attori emergenti saranno protagonisti di un percorso di formazione accompagnati da una serie di mentori che metteranno a loro disposizione esperienza e professionalità. Fra questi, Jasmine Trinca, il critico Paolo Mereghetti, l’editrice e regista Elisabetta Sgarbi, Nicoletta Maraschio, Presidente onoraria dell’Accademia della Crusca, Arturo Galansino, Direttore Generale di Fondazione Palazzo Strozzi, Francesca Medolago Albani, Segretaria Generale di Anica Academy, Virgilio Sieni, coreografo e danzatore.. Gli attori-rivelazioni sono già lanciati nel mondo del cinema e della tv. Fotinì Peluso, scoperta da Enrico Vanzina e Francesco Bruni, lavora ormai anche in Francia. Domenico Cuomo fa parte del cast di ”Mare Fuori”, della serie ”Il professore” ed è il protagonista del film di Brando De Sica ”Mimì principe delle tenebre”. Cecilia Bertozzi è apparsa in ”Comandante” e presto sarà nella seconda stagione di ”Call my agent”. Leonardo Maltese ha girato ”Il signore delle formiche” e ”Rapito”. Yle Vianello è stata la protagonista del film ”La bella estate”. Michele Eburnea ha lavorato con Nanni Moretti in ”Il sol dell’avvenire”. Tutti e 6 riceveranno la speciale statuetta David di Donatello realizzata appositamente per le “Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars” da Bulgari, storico partner del Premio e autore delle prime statuette assegnate dal 1956 all’eccellenza nel cinema.