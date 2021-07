Bosco in fiamme, paura per alcune abitazioni in provincia di Perugia. Per combattere l’incendio atteso l'arrivo del Canadair

Venerdì 9 Luglio 2021, 22:13

NOCERA UMBRA – Un vasto incendio sta interessando un’area boschiva sul monte Busseto a Nocera Umbra, in provincia di Perugia dal tardo pomeriggio di venerdì. Tutte ancora da chiarire le cause scatenanti le fiamme. Secondo quanto si apprende da fonti dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, insieme a personale dell’agenzia Forestale Regionale e personale della protezione civile comunale, il vasto fronte di fiamme ha rischiato di lambire alcune abitazioni. Per contrastare l’incendio è attesto anche l’arrivo di un Canadair.