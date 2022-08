Domenica 21 Agosto 2022, 08:27 - Ultimo aggiornamento: 08:58

Bimbo di quattro anni morso da una vipera, scatta la macchina dei soccorsi. E' accaduto giovedì nella zona di Gualdo Cattaneo. Il bimbo stava giocando. Per inseguire un pallone, si è avvicinato all’erba ed è stato morso da una vipera. Subito soccorso e trasportato all’ospedale “San Giovanni Battista” è stato sottoposto al protocollo sanitario previsto in casi del genere. Fonti sanitarie confermano quanto risulta a Il Messaggero e spiegano che l’iter è stato attivato in costante contatto con il Centro Antiveleni ed è stato poi deciso il trasferimento del piccolo all’ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per i successivi monitoraggi, ulteriori valutazioni medico sanitarie.

MORSO DA UNA VIPERA

La filiera della sanità pubblica ha ancora una volta seguito l’iter previsto per interventi di emergenza come questo che sono ancor più delicati considerando la tenerissima età del paziente e le motivazioni, appunto morso da vipera, che ne hanno imposto l’arrivo in ospedale. Adesso si dovrà attendere l’evoluzione del quadro clinico del piccolo paziente per valutare tanto le risposte alle terapie quanto i conseguenti tempi di ripresa.

Sull’accaduto la Asl ieri ha diramato una nota in cui ha ricostruito la vicenda. Ecco cosa hanno spiegato i saniatri: «Un bambino di 4 anni di Gualdo Cattaneo è giunto, giovedì sera, in seguito al morso di una vipera al braccio destro, al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale “San Giovanni Battista”. Preso in carico dai sanitari dell’Unità Operativa di Pediatria diretti dalla dottoressa Beatrice Messini, in costante contatto con il Centro Antiveleni di Pavia, il bimbo dopo esser stato sottoposto ai primi esami ematochimici e ad un doppler, è stato trattato, intorno alle 3 di notte, con siero antiofidico (o antivipera).



LA VICENDA

La mattina successiva di venerdì, a causa dell’estensione dell’edema all’arto superiore interessato dal morso della vipera, seppur in buone condizioni cliniche generali e con i parametri vitali nella norma, è stato trasferito con una ambulanza del servizio 118, accompagnato da un pediatra e da un rianimatore del “San Giovanni Battista”, al polo specialistico dell’ospedale Meyer di Firenze per la somministrazione di una seconda dose di siero». Un fatto accidentale e del tutto imprevedibile ha trasformato quella che era iniziata come una tranquilla giornata d’agosto, in momenti di grandissima apprensione. Il fatto che, come spiegato dalla Asl, il bimbo è «in buone condizioni cliniche generali e con i parametri vitali nella norma» è un segnale molto importante rispetto a quello che sarebbe potuto accadere. Alle 20.30 di ieri è stato aggiornato il bollettino medico. «Il bambino - ha spiegato la Asl è ricoverato al Meyer di Firenze. I sanitari, in contatto con i colleghi folignati, riferiscono che è vigile e reattivo con parametri vitali nella norma. Gli è stata somministrata una seconda dose di siero antivipera ieri pomeriggio».