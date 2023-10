Venerdì 20 Ottobre 2023, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 13:11

BEVAGNA - Si chiama Iside Busciantella Ricci, ha 84 anni, vive a Bevagna, in provincia di Perugia, si prende cura della casa, le piace cucinare e fare l’orto, accudire i suoi animali, ha tre figli – Aristide, Roberto e Maria Luisa – e cinque nipoti - Daniele, Sara, Camilla, Benedetta, Edoardo- e la sua grande passione è cucinare. Quella sua grande passione l’ha fatta diventare una vera e propria influencer attraverso “La cucina di nonna Iside” che sulla pagina Instagram conta 101 mila followes e altri 38.598 su Facebook.

“Iside – spiega il figlio Aristide - si definisce una “bevanate doc” fin dalla nascita, la sua particolarità è proprio il suo nome. La storia che vi si cela dietro è alquanto bizzarra tanto che Iside ha voluto condividerla con i suoi followers. Da sempre casalinga e appassionata di cucina si è occupata dei suoi nipoti, crescendoli a suon di “pane e pomodoro”, “roccette di San Niccolò” e “pizza sotto al fuoco”. La vita di Nonna Iside è sempre stata tra i fornelli, passione tramandatale dalla sua mamma Ida soprattutto per i piatti della tradizione bevanate”.

Come è arrivata in rete

Iside è approdata in rete attraverso il figlio maggiore Oriside (conosciuto da tutti come Aristide) e dalla nipote Sara. Dopo la perdita nel del 2020 del marito Marzio e a seguito della Pandemia da Covid-19, Aristide ha deciso di tirare su la sua mamma riprendendola occasionalmente in diretta sulla sua pagina Facebook mentre cucinava i piatti tipici della tradizione bevanate. La prima diretta dell’1 aprile 2021 vede Nonna Iside, insieme alla figlia Luisa e alla nipote Benedetta intente nel preparare le tipiche “pizze di Pasqua al formaggio umbre” rigorosamente a mano, come da tradizione, senza l’utilizzo delle nuove tecnologie. Il video ha raggiunto ben 1.029.797 persone, 619.183 visualizzazioni e 5.051 reazioni, commenti e condivisioni, numeri inaspettati sia per Aristide che per Nonna Iside.

A distanza di una settimana arriva la seconda video-ricetta ed è boom di visualizzazioni e la protagonista in questo video è la “pizza sotto la brace”. Una ricetta che ha colpito il cuore di tanti, raggiungendo ben 1.847.466 persone, 953.615 visualizzazioni e 10.943 reazioni condivisioni e commenti. Sara, al tempo studentessa universitaria in Comunicazione e nipote di Nonna Iside, dopo aver riscontrato tanto seguito ha pensato di prendere in mano la pagina iniziando a gestirla e provando a mettere in pratica ciò che stava studiando, tanto che ha scritto la sua tesi di laurea magistrale sul fenomeno che stava coinvolgendo la sua famiglia, il titolo: “Analisi del fenomeno di Granfluencer: il caso “La cucina di Nonna Iside”.

Le collaborazioni

Nel giro di pochi giorni sono arrivate le prime richieste di collaborazione con i ristoranti e le botteghe del borgo dove vive. Il 13 aprile 2021 viene aperto il canale YouTube “La Cucina di Nonna Iside” dove sono inseriti alcuni dei video relativi alle dirette della pagina Facebook. A distanza di tre giorni è stato aperto anche il profilo Instagram “La Cucina di Nonna Iside” che oggi conta 101 mila followers. Sara con i suoi reel sulla nonnina è arrivata a coinvolgere circa 15 milioni di persone, e così anche i giovani scoprono nonna Iside. Nonna Iside si ritiene la promotrice dei piatti della tradizione e della cucina anti spreco, vuole dimostrare come si possano ridurre i passaggi che vanno dal campo alla tavola, trasmettendo alle nuove generazioni le antiche ricette della cucina contadina bevanate. Nelle sue dirette spiega, in dialetto bevanate, come preparare i piatti tradizionali come per esempio i “facioli con erba campagnola”, i “frascarelli con gli asparagi” e non solo: il tutto dalla cucina di casa, circondata dalla famiglia. “Arriva così- racconta il figlio Aristide - una notizia che sicuramente non ci aspettavamo. Apro la mail e leggo così: Siamo lieti di annunciarti che sei in semifinale degli Italy Ambassador Awards! Complimenti e tanti auguri da tutto lo staff! ».