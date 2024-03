Bastia Umbra, dai big del centrodestra via libera la secondo mandato per Paola Lungarotti

BASTIA UMBRA - Il centrodestra dice sì alla candidatura di Paola Lungarotti per il secondo mandato da sindaco.

A dare il via libera i big del centrodestra umbro. Il segretario regionale della Lega, Riccardo Augusto Marchetti,

il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Alessandro Moio, la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Fiammetta Modena, il coordinatore regionale di Noi Moderati, Gianni Dionigi, Mauro Timi per la lista “Paola Lungarotti Sindaco", Michele Toniaccini per Civitas, Michele Ricciardi per “Blu, Bella e Libera Umbria” hanno incontrato ufficialmente la sindaca confermando l'unità della coalizione nel sostegno alla ricandidatura.

«È con grande emozione e orgoglio - è stato raccontato dalla stessa sindaca - che annunciamo la candidatura di Paola Lungarotti per un ulteriore mandato come sindaco della nostra amata Bastia Umbra. Una scelta fatta con il

cuore e con autentico spirito positivo e determinato perché non vogliamo e non possiamo lasciare incompiuto il lavoro iniziato cinque anni fa e le aspirazioni che nutriamo nel cuore.

Un secondo mandato per aprire una nuova fase della vita cittadina, una nuova fase che proprio grazie alle esperienze che abbiamo maturato dovrà consolidare e ampliare quanto di buono è stato fatto».