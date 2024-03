Ilaria morta a 28 anni, Bastia sotto choc. La zia vice sindaco: «Non posso credere che non ci sia più»

BASTIA UMBRA - È stato un risveglio drammatico per la comunità bastiola. La speranza che si trattasse di un brutto incubo ha presto lasciato il passo alla dura realtà. Da sabato mattina, quando la notizia della morte di Ilaria Bertinelli ha iniziato a diffondersi la gente si rifiutava di crederci. «Una ragazza fantastica - i primi commenti al bar -. Una giovane solare. Non è possibile». Dello stesso tenore i commenti sui social. «Una tristezza enorme - scrive Luigia -. Un abbraccio alla mamma Fabiola e alla nonna Teresa».

«Un dolore immenso - aggiunge Francesca -. Ora occorre assicurare tanta vicinanza alla famiglia». «Tragedia senza fine», commenta Marco che conosce bene il papà Gianni. Tutta la città si è stretta attorno alla famiglia di Ilaria in questo drammatico momento. «Sono senza parole difronte ad una tragedia di queste dimensioni - ha detto la sindaca Paola Lungarotti -. Un dramma che ci lascia tutti atterriti. Esprimo il cordoglio dell’intera comunità e un dolore profondo da parte mia e di coloro che sono impegnati con me nell’amministrazione della città».

Ilaria era infatti anche la nipote della vicesindaca Valeria Morettini, cugina della mamma Fabiola. «È una tragedia incomprensibile- dice con un filo di voce Morettini - di cui non riesco a farmene una ragione.

Ilaria era una ragazza normalissima, piena di vita. Non posso credere che non ci sia più». Ilaria e il suo grande sorriso sono stati ricordati anche sulla pagina Facebook del liceo classico Mariotti di Perugia: «Per chi ha frequentato dal 2009 al 2014 è venuta a mancare la nostra compagna di classe della sezione C. Per quanti laricordano e chi le ha voluto bene il funerale si terrà lunedì alle 11 nella chiesa di San Marco Evangelista a Bastia».

Ilaria è la nona vittima della strada in Umbria dall’inizio dell’anno. La quarta nelle ultime due settimane sulle strade del Perugino. Due domeniche fa un centauro di 53 anni residente a Perugia ha perso la vita lungo la strada della Molinella a Ponte Felcino. Una settimana fa invece un terribile scontro frontale è costato la vita a due persone lungo la strada regionale 298 Eugubina poco fuori dal centro abitato di Piccione. A perdere la vita in questo caso sono stati un 75enne originario di Palermo ma residente a Perugia alla guida di una Mercedes Classe A, e un 40enne perugino a bordo di una Fiat Punto. Una delle due vetture ha invaso l’altra corsia causando il disastro. L’impatto è avvenuto all’imbocco di una curva alla fine di un breve rettilineo, lungo la strada che collega Perugia alla frazione di Belvedere di Gubbio.