«Per la prima volta saremo sul palco di un grande festival anziché sotto». I 43.Nove sabato al Chroma di Bastia

PERUGIA - Sono pronti al bis in Umbria i 43.Nove, gruppo indie-pop toscano che si sta facendo notare e che dopo il live all’Auditorium San Domenico di Foligno lo scorso 18 maggio sarà nuovamente in zona sabato, per un'esibizione sul palco del Chroma Festival 2023 all'Umbriafiere di Bastia Umbra. Un legame sempre più stretto tra la giovane band e il pubblico della regione, con i 43.Nove che si preparano a far sentire la propria musica nei prossimi mesi in alcuni dei più prestigiosi festival estivi, come lo Sziget Festival di Budapest, l’Ateneika di Cagliari e il BAM di Milano. Esibizioni arrivate grazie alla vittoria dell’edizione 2023 del Festival Pass - Talent Selection: «Siamo felicissimi di tornare in Umbria a suonare a distanza di poche settimane - dichiarano Cristiano Giannecchini (voce), Francesco Di Martino (basso) e Filippo Taccola (batteria) - e partecipare al Chroma Festival è un vero onore. Anche perché è il primo festival in cui siamo sopra il palco invece che sotto, con una birra ad ascoltare gli altri! La vittoria del Festival Pass ci sta permettendo di suonare in giro per l’Italia e in Europa, portando sul palco il nostro primo album appena uscito».

L’album d’esordio dei 43.Nove si intitola “Ho perso di vista me” e colpisce per originalità, tra sonorità funk e testi dal sapore indie-pop. Scoperti da Bonnot, già produttore di Assalti Frontali, Colle Der Fomento e Inoki, hanno debuttato meno di 3 anni fa con alcuni singoli che gli hanno permesso di farsi notare, prima di pubblicare l’EP di debutto “Storia di un uomo”.

La loro musica è arrivata anche ai talent scout di MTV, emittente che ha selezionato i 43.Nove come “Artista New Generation” grazie al videoclip del singolo “Immagini”. Irriverenti e sfacciati ma allo stesso tempo in grado di affrontare tematiche profonde, puntano a creare un movimento che attraversa i generi e i criteri classici della musica. L’esibizione a Bastia Umbra è prevista sabato alle 21.30, dopo Semo, Ugolatalp e You, prima di lasciare spazio a Siso, Rose Villain e Juicy. Maggiori informazioni sul Chroma Festival sono disponibili sul sito chromafestival.cargo.site.