Baschi. Vento e nubifragio, albero caduto su auto in transito, nessun ferito Bloccata la Amerina oltre lo svincolo di Todi

A causa del forte vento e in conseguenza del nubifragio che si è abbattuto sull'Orvietano, nel tardo pomeriggio di venerdì 3 luglio, un grosso albero è caduto sulla strada statale 205 Amerina nei pressi dell'ingresso al territorio del comune di Baschi.



Nella caduta l'albero ha colpito una autovettura in transito senza fortunatamente ferire nessuno degli occupanti del veicolo. Al momento, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco per la rimozione dell'albero, il borgo di Baschi non è raggiungibile da Baschi Scalo-Orvieto.



Nessun problema per il traffico che è diretto sulla strada statale 448 Baschi-Todi.



Ultimo aggiornamento: 19:54