ORVIETO - Sarebbe un corto circuito la causa dell'incendio che ha distrutto questa mattina una macchina parcheggiata nei pressi dell'ex centro remiero di Baschi lungo la provinciale 448 tra Orvieto e Todi. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco di Orvieto che sempre in mattinata sono dovuti intervenire per un altro incendio su un campo nei pressi del Cippo dei Sette Martiri in località Camorena.