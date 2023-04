Martedì 11 Aprile 2023, 09:49

Fare Pasqua in Umbria è molto trendy. Tanti gli avvistamenti di vip in questi giorni. Specie a Todi. Da molti anni ormai la città di Iacopone è mete privilegiata per molti vip che amano il paesaggio verde, l’arte, la buona cucina e la tranquillità. Soprattutto la tranquillità che non viene turbata con inopportuni assalti per richieste di autografi o invadenti selfie, vista l’abitudine, ormai di vecchia data, dei cittadini a convivere con tantissimi personaggi che incontrano in giro per la città.

Anche quest’anno la tradizione è stata rispettata tanto che è apparsa nei luoghi da visitare gente come Bruno Barbieri, lo chef pluristellato e conduttore televisivo che, con alcuni amici è voluto tornare a Todi per le festività pasquali, dopo avervi girato, poco tempo fa, una puntata di 4 Hotel format che andrà in onda tra giugno e settembre. Barbieri e i suoi 4 amici il giorno di Pasqua hanno visitato le sotterranee, affascinanti cisterne romane del I secolo, prima di concedersi un pranzo a “La Cantina del Mercataccio” dove si è complimentato con il collega Nicolò Massaccesi che ha messo in tavola piatti della tradizione pasquale tuderte. Non dimenticando il suo lavoro, per la cena, in una sorta di tour delle Cantine, ha fatto visita a quella di Spello dove è stato accolto da Paolo Ercolani e Efisio Troffa, che hanno preparato per lui e compagnia una tartare di chianina. Il super chef ha poi completato il tour culinario con cena e tanto di selfie anche all’hotel trattoria “Da Elide” a Santa Maria degli Angeli. «Una Pasqua da ricordare, grazie Bruno di essere stato nostro cliente» hanno scritto i gestori sulla pagina Facebook del locale con tanto di foto.

Altra notizia della sua presenza, corredata da foto del Tempio della Consolazione, che ha raggiunto almeno i 250mila follower che conta su instagram, l’ha postata un’altra amante della città, la bellissima attrice Vittoria Puccini che è talmente innamorata di Todi che ci si è comprata un casale in zona San Damiano. Probabilmente a farle conoscere Todi ci ha pensato il regista Paolo Genovese, suo amico, anche lui con casa in città aperte in questi giorni, e anche lui professionalmente legato ai luoghi dove ha trovato il suo buen retiro e dove ha girato alcuni suoi film. Da Todi ha iniziato la bella avventura dell’Umbria Film Commission di cui è presidente.

Ma in centro è stato avvistato, con passo veloce, il noto cantautore Michele Zarrillo, recente proprietario di un bel casale di campagna acquistato a Casemasce, tranquilla frazione in quanto isolata tra il verde dei boschi.