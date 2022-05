La giornata di formazione professionale per barbieri sposa la solidarietà

Giornata di formazione professionale dedicata ai barber della provincia di Frosinone e non solo organizzata dall'accademia Cemar. Il relatore dell’evento, Francesco Cirignotta, celebrato dal Financial Times come il «barbiere più bravo del mondo», con un affermato salone a Milano dove viene premiata l’eleganza dei servizi, ha intrattenuto la sala con una relazione dal titolo "Dalla conoscenza alla consapevolezza”.

Parte del ricavato della giornata è stato donato alla scuola calcio “FairPlay” di Latina, che accoglie bambini disabili e ragazzi con famiglie disagiate. L’accademia Cemar è stata rappresentata dal docente Massimo Promutico e da Fulvio Sperduti, responsabile del marchio di prodotti per barbieri Dry Gold, mentre per associazione FairPlay erano presenti Luca Zavatti e Marco Ghirotto. Ospite dell'evento il radiocronista Francesco Repice.