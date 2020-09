© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Due colpi in pochi giorni e il sospetto, che dovrà trovare il necessario conforto dalle indagini, che possano essere gli stessi banditi: succede in via Birago e la notizia di due rapine in sequenza ha fatto inevitabilmente il giro di tutta la zona creando paura e preoccupazione tra i residenti.L’ultimo allarme in ordine cronologico è scattato poco dopo le sedici di ieri: due persone hanno preso d’assalto un parrucchiere in zona. Pochi istanti di terrore, con i banditi che si sono fatti consegnare quanto in quel momento c’era in cassa per poi scappare. A nulla è servito il tentativo da parte del commerciante di opporsi in qualche modo alla rapina: i due malviventi lo hanno anzi buttato a terra e percosso per potersi guadagnare la via di fuga con qualche centinaio d’euro in tasca.Sul posto immediato l’intervento da parte degli investigatori della sezione “anti rapina” della squadra mobile assieme ai colleghi della polizia scientifica per tutti i rilievi del caso. Fortunatamente l’uomo se l’è cavata con ferite non particolarmente gravi, anche se lo spavento è stato tanto.Stesso spavento provato qualche giorno fa in una tabaccheria, sempre nella zona. Anche in questo caso sarebbero state due le persone che, armate di coltello, hanno fatto irruzione nel negozio per farsi consegnare quanto in cassa. Polizia al lavoro sui due raid, per scoprire i responsabili e verificare se possa esserci qualche collegamento.