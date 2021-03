Amelia, svolta nelle indagini sul caso di Barbara Corvi. La città attende con il fiato sospeso

AMELIA La notizia dell'arresto di un uomo con l'accusa di omicidio nel caso della scomparsa di Barbara Corvi ha provocato grande emozione in città. Per dodici anni la comunità si è interrogata sulle dinamiche e le cause che hanno inghiottito nel nulla la loro concittadina. Quel maledetto 27 ottobre del 2009, quando dopo una lite furibonda con il marito, Roberto Lo giudice, di lei si perdono definitivamente le tracce. Un'attesa durata dodici anni, che oggi potrebbe terminare e dare un volto e un nome a chi l'ha fatta sparire. La notizia, giunta questa mattina, parla di un arresto per omicidio a carico di un uomo, disposto dal procuratore capo Alberto Liguori che alle 12 terrà una conferenza stampa in cui comunicherà i dettagli sulle indagini. «La notizia ha provocato grande emozione in tutto il nostro gruppo -ha dichiarato la presidente del Forum Donne Amelia Rosa Garofalo- in questi dodici anni abbiamo cercato di mantenere viva la memoria sulla vicenda, attraverso l'esposizione quotidiana della scomparsa di Barbara e il cercare di esserci 365 giorni l'anno con la famiglia, con tutte e tutti coloro che non hanno mai smesso di chiedere Verità e Giustizia per Barbara».

Ultimo aggiornamento: 11:06

